Decomisan presunta droga a recluso vinculado a la MS-13 en centro penal de El Progreso

El Progreso, Honduras

Las autoridades penitenciarias decomisaron supuesta droga a un privado de libertad en el centro penal de El Progreso, Yoro. El recluso es señalado como presunto integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13) y ahora enfrenta una nueva acusación por tráfico agravado de drogas.

El sospechoso, de 26 años y conocido con el alias de “El Maynor”, fue requerido por agentes de la Dirección Policial de Investigación (DPI-UMIC-11) en conjunto con personal del Instituto Nacional Penitenciario (INP). El individuo es originario de Santa Cruz de Yojoa, Cortés y reside en El Progreso, Yoro.

El historial del imputado refleja antecedentes judiciales desde 2019, cuando fue arrestado por el delito de violación. Posteriormente, en octubre de 2025, volvió a ser capturado por otra causa relacionada con agresiones sexuales, procesos por los que permanece recluido en el centro penal de El Progreso.