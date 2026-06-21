Decomisan presunta droga a recluso vinculado a la MS-13 en centro penal de El Progreso

Las autoridades penitenciarias decomisaron supuesta droga a un privado de libertad en el centro penal de El Progreso, Yoro. El recluso es señalado como presunto integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13) y ahora enfrenta una nueva acusación por tráfico agravado de drogas.
El sospechoso, de 26 años y conocido con el alias de “El Maynor”, fue requerido por agentes de la Dirección Policial de Investigación (DPI-UMIC-11) en conjunto con personal del Instituto Nacional Penitenciario (INP). El individuo es originario de Santa Cruz de Yojoa, Cortés y reside en El Progreso, Yoro.
El historial del imputado refleja antecedentes judiciales desde 2019, cuando fue arrestado por el delito de violación. Posteriormente, en octubre de 2025, volvió a ser capturado por otra causa relacionada con agresiones sexuales, procesos por los que permanece recluido en el centro penal de El Progreso.
Según el informe oficial, agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INP), durante inspecciones de rutina dentro del recinto, le realizaron una revisión personal en la que se le encontraron varios envoltorios plásticos transparentes con presunta droga.
Luego de recibir la denuncia, agentes de la Policía Nacional se trasladaron hasta el centro penal de El Progreso, donde personal de la DPI-UMIC-11 y técnicos de inspección ocular realizaron las diligencias correspondientes.
Durante el procedimiento, decomisaron 21 envoltorios plásticos transparentes con polvo blanco, supuestamente cocaína, que estaban en poder del privado de libertad.
Tras el hallazgo de la supuesta droga y la recopilación de los indicios, el imputado fue remitido ante la Fiscalía Local del Ministerio Público, donde deberá enfrentar el proceso correspondiente por el delito de tráfico agravado de drogas.