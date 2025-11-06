Hombre fallece luego de ser apuñalado en el Parque Central de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.

Un violento hecho ocurrido en la madrugada de este jueves terminó con la muerte de un hombre en el Parque Central de Tegucigalpa, según confirmaron las autoridades, quienes detallaron que la víctima fue atacada con un cuchillo. Según los primeros datos recopilados por la Policía Nacional, el incidente habría comenzado como una discusión entre dos hombres. En medio de la pelea, uno de ellos habría sacado un cuchillo y agredido al otro, quien intentó alejarse.

La víctima logró caminar unos metros hasta el área donde trabajan los lustrabotas, pero se cayó al suelo. Testigos llamaron a los servicios de emergencia, pero cuando llegaron los paramédicos, confirmaron que ya había fallecido. Como parte de la investigación, se revisarán las cámaras de seguridad ubicadas en las cercanías para identificar al responsable, quien escapó tras el ataque. Según informaron las autoridades, no descartan ninguna hipótesis y analizan si el hecho estuvo motivado por la pelea o por un posible asalto.