Hallan muerto a menor en el río Chamelecón

San Pedro Sula

Un menor de 13 años de edad fue hallado muerto este jueves en el río Chamelecón, tras una exhaustiva búsqueda por parte de los bomberos de Honduras.

El menor, identificado como David Josué Calderón, había sido reportado como desaparecido por su madre desde el pasado martes, cuando salió de su casa en la colonia Terencio Sierra.

Preliminarmente, se informó que David salió con otros menores en una cuatrimoto hacia el río. “Siempre lo cubría con la sangre de Cristo todas las mañanas, cuando él salía. Yo hablé con él el domingo, lo aconsejé que no saliera, y él me dijo: ‘Sí, mami’”, relató la madre del menor, quien llegó al lugar para reconocer el cadáver de su hijo.

La consternada madre también dijo que el padre del menor no quiere que lo lleven a la morgue. “No se puede hacer nada con lo hecho, solo Dios nos puede dar fuerzas”, agregó la mujer.

Miembros del Cuerpo de Bomberos quedaron a la espera de las autoridades de Medicina Forense para el levantamiento del cadáver.