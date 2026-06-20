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Hallan degollado a Pablo, un recolector de latas y botellas en Dos Caminos, Villanueva

De acuerdo con los datos preliminares, el hombre fue atacado tras una supuesta riña con otros sujetos

Hallan degollado a Pablo, un recolector de latas y botellas en Dos Caminos, Villanueva

Hasta el momento no se tiene mayor información sobre lo sucedido. Imagen referencial de archivo.

Villanueva

Un hombre de aproximadamente 60 años fue hallado sin vida la mañana de este sábado en la comunidad de El Milagro, perteneciente al sector de Dos Caminos, en el municipio de Villanueva, Cortés.

La víctima fue identificada de manera preliminar únicamente como Pablo, a quien le apodaban "El Viejón". Según testimonios de la comunidad, el ahora fallecido se dedicaba a la recolección de latas y botellas plásticas en la calle y solía departir con amigos hasta altas horas de la noche.

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De acuerdo con los datos preliminares, el sexagenario fue atacado con un arma blanca y degollado tras verse involucrado en una supuesta riña con otros sujetos. El cadáver quedó tendido a la orilla de una calle del sector.

Hasta el momento no se tiene mayor información sobre la identidad de los autores del crimen ni el rumbo que tomaron tras el ataque.

Agentes de la Policía Nacional ya se encuentran resguardando la escena a la espera del personal de Medicina Forense para realizar el respectivo levantamiento e identificación legal del cuerpo.

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Redacción La Prensa
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