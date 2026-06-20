Hallan degollado a Pablo, un recolector de latas y botellas en Dos Caminos, Villanueva

Villanueva

Un hombre de aproximadamente 60 años fue hallado sin vida la mañana de este sábado en la comunidad de El Milagro, perteneciente al sector de Dos Caminos, en el municipio de Villanueva, Cortés.

La víctima fue identificada de manera preliminar únicamente como Pablo, a quien le apodaban "El Viejón". Según testimonios de la comunidad, el ahora fallecido se dedicaba a la recolección de latas y botellas plásticas en la calle y solía departir con amigos hasta altas horas de la noche.