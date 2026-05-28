Guatemala enviará a Honduras al segundo implicado en asesinato de policías en Corinto

En el marco de la cooperación regional contra el crimen organizado, autoridades de Guatemala realizaron en las últimas horas la entrega de Jefry Josseth Guardado Herrera, ciudadano hondureño señalado por su supuesta vinculación en el asesinato de cinco miembros de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco).
El hecho violento ocurrió en el sector de Corinto, municipio de Omoa, Cortés, y forma parte de una investigación conjunta impulsada por los países del Triángulo Norte para enfrentar estructuras criminales transnacionales.
La entrega del hondureño se realizó en la frontera de Corinto, luego de un trabajo coordinado entre Interpol Honduras e Interpol Guatemala, en seguimiento a las operaciones regionales dirigidas a desarticular redes criminales que tienen presencia en el norte del país.
De acuerdo con el informe oficial, el hombre, de 40 años, permanecía bajo atención médica en un centro asistencial del departamento de Izabal desde el 22 de mayo, tras resultar lesionado durante un intercambio de disparos con agentes de seguridad en Honduras.
Las autoridades investigativas señalan que el sospechoso tendría vínculos con una estructura dedicada al narcotráfico internacional, específicamente al traslado de drogas para un cartel mexicano. Además, se le relaciona con delitos como sicariato, tráfico ilegal de armas y otros hechos violentos registrados en la zona.
Según las investigaciones realizadas por las autoridades, el capturado habría escapado hacia territorio guatemalteco junto a otro hondureño utilizando rutas fronterizas irregulares, aparentemente con la intención de evitar ser detenido y recibir asistencia médica tras el enfrentamiento.
Mientras tanto, los cuerpos de seguridad de Honduras continúan desarrollando operativos en distintos puntos del país para localizar al resto de los presuntos miembros de la organización criminal señalada por el ataque armado contra agentes de la Dipampco.
Luego de ser entregado por las autoridades de Guatemala, el sospechoso fue movilizado bajo un fuerte dispositivo de seguridad hasta la ciudad de San Pedro Sula, donde seguirá enfrentando las investigaciones y el proceso judicial en su contra.