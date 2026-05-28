Guatemala enviará a Honduras al segundo implicado en asesinato de policías en Corinto

Corinto, Honduras

En el marco de la cooperación regional contra el crimen organizado, autoridades de Guatemala realizaron en las últimas horas la entrega de Jefry Josseth Guardado Herrera, ciudadano hondureño señalado por su supuesta vinculación en el asesinato de cinco miembros de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco).

El hecho violento ocurrió en el sector de Corinto, municipio de Omoa, Cortés, y forma parte de una investigación conjunta impulsada por los países del Triángulo Norte para enfrentar estructuras criminales transnacionales.

La entrega del hondureño se realizó en la frontera de Corinto, luego de un trabajo coordinado entre Interpol Honduras e Interpol Guatemala, en seguimiento a las operaciones regionales dirigidas a desarticular redes criminales que tienen presencia en el norte del país.