Frente a su esposo, matan a mujer tras intento de asalto en Choluteca

Una mujer murió de forma violenta a manos de sujetos desconocidos que pretendieron asaltarla a ella y a su esposo en la colonia Cristo de Esquipulas.

La fémina respondía al nombre de Thelma Vásquez (37), quien falleció a causa de varios disparos y era madre de dos niños, de acuerdo con sus familiares.

Así ocurró todo

La información dada a conocer por testigos indica que Vásquez se conducía junto a su esposo a bordo de una motocicleta. De pronto, notaron que dos hombres les hicieron señal de parada, por lo que decidieron acelerar la marcha del vehículo.

Los malvivientes, al percatarse de eso, sacaron sus armas de fuego y dispararon en contra de la pareja, hiriendo de manera mortal a la mujer.

Esposo de la víctima

De su lado, don Óscar Álvarez Castillo, esposo de Thelma, entre lágrimas contó que “yo vi por el espejo que dos ‘fregados’ nos venían siguiendo en una moto. Después escuché los disparos. Ellos me decían que me parara ‘por la moto, por la moto’. Cuando me paré la vi en el suelo a ella y comencé a gritar”.

Las versiones policiales sugieren que la intención de los criminales era despojar a los esposos de su motocicleta, pero, don Óscar aseguró que “la moto no se la llevaron”, porque cuando la gente salió “ellos se fueron”, pero “sí era eso lo que querían”.