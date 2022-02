Imparable los asaltos en colegios en regreso a clases

“Ya no se aguanta la inseguridad en el colegio, y esto es desde hace años. Pedimos a la Policía que no solo venga y haga operativos cuando se les llama porque ha ocurrido un asalto”, manifestó la maestra Elizabeth Cuadra, del área administrativa.

El colegio, que está la prolongación de la avenida San Isidro, colonia Santa Elena, cuenta con seis vigilantes en turnos rotativos, mismos que son pagados con las contribuciones de los padres de los 4,200 estudiantes.

“Sí hubo un asalto en el colegio, pero se meten por el muro porque se lo saltan, no es por el portón. Solo somos dos guardias que estamos para todo el colegio. Ellos andan armas y nosotros no. Necesitamos más apoyo de la Policía, no nos dimos cuenta porque estamos en la entrada”, dijo Rosalío Cardona, uno de los vigilantes.

“Antes de la pandemia y que los alumnos iban a clases presenciales, a cada rato los asaltaban en las afueras de los colegios y escuelas. Ahora igual y hasta se meten adentro del colegio y no respetan ni a los vigilantes”, se quejó Orbelí Flores, de la sociedad de padres de familia.

Hace algunos años, individuos armados ingresaron en el colegio y mataron a uno de los vigilantes del Manuel Bonilla.

En otro hecho también asesinaron a un estudiante mientras se encontraba recibiendo sus clases.

A raíz de estos robos a mano armada en los centros educativos y en otras zonas de La Ceiba, el alcalde, Bader Dip, se reunió con los altos mandos policiales de Atlántida. Las autoridades acordaron trabajar en una estrategia con el fin de bajar los altos índices de inseguridad.