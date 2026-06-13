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Erradican más de 20 mil arbustos de coca en zonas montañosas de Olanchito, Yoro

En una nueva ofensiva contra el narcotráfico, equipos de seguridad y fiscales localizaron y destruyeron 20,990 arbustos de hoja de coca cultivados en áreas de difícil acceso en el municipio de Olanchito, departamento de Yoro

Erradican más de 20 mil arbustos de coca en zonas montañosas de Olanchito, Yoro

Más de 20 mil arbustos de hoja de coca fueron erradicados por las autoridades en dos operaciones ejecutadas en zonas montañosas de Olanchito, Yoro.
Olanchito, Yoro.

Autoridades hondureñas ejecutaron una serie de operaciones contra el narcotráfico que culminaron con la destrucción de 20,990 arbustos de hoja de coca localizados en sectores montañosos de difícil acceso en el municipio de Olanchito, departamento de Yoro.

Las acciones fueron coordinadas por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) y las Fuerzas Armadas, como parte de las estrategias orientadas a combatir los cultivos ilícitos utilizados para la producción de estupefacientes.

De acuerdo con los reportes oficiales, el primer operativo se desarrolló el 10 de junio, cuando se erradicaron e incineraron 11,995 arbustos sembrados en aproximadamente dos manzanas de terreno. Un día después, durante una segunda intervención realizada tras una denuncia, las autoridades destruyeron otros 8,995 arbustos distribuidos en unas tres manzanas adicionales.

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Los procedimientos contaron con el apoyo de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y del Segundo Batallón de Protección Ambiental, cuyos efectivos participaron en las labores de localización, aseguramiento y destrucción de los cultivos.

Las autoridades señalaron que este tipo de operaciones continuarán desarrollándose en distintas regiones del país con el objetivo de frenar el avance de las estructuras dedicadas al narcotráfico y evitar la expansión de plantaciones ilegales en zonas rurales.

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Redacción La Prensa
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