Cae "El Chino", supuesto pandillero de la MS-13, por tráfico de drogas en SPS

San Pedro Sula, Honduras

La Policía Nacional de Honduras logró la captura en las últimas horas de un supuesto integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13) por suponerlo responsable del delito de tráfico de drogas.

El detenido fue identificado como Óscar Alexander Paredes Hernández, de 28 años, conocido con el alias “El Chino”, originario y residente en los bordos de la colonia Andalucía, en San Pedro Sula, Cortés.

Según el informe policial, el sospechoso fue requerido durante operaciones focalizadas desarrolladas en el mismo sector donde presuntamente operaba como miembro activo de la estructura criminal MS-13.

Durante el procedimiento, los agentes le decomisaron varias dosis de supuesta cocaína, crack y marihuana, listas para su distribución y venta, constituyendo evidencia del ilícito.

La acción policial fue ejecutada mediante patrullajes preventivos y saturaciones, como parte de las estrategias de seguridad orientadas a combatir el tráfico de drogas y desarticular estructuras criminales que delinquen en distintos sectores de la capital industrial.

Tras su captura, Paredes Hernández fue trasladado al Centro Integrado de Trabajo Interinstitucional (CEIN) de la Primera Estación Policial de San Pedro Sula, donde se le realizó el procedimiento correspondiente conforme a ley.

Posteriormente, alias “El Chino” fue remitido a la Fiscalía de turno del Ministerio Público, entidad que continuará con el proceso legal establecido.