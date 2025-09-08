Ciclista y mujer mueren atropellados en San Pedro Sula

San Pedro Sula

El primer hecho ocurrió en la colonia Bográn, sobre la prolongación de la Avenida Júnior, donde un hombre que se conducía en motocicleta fue atropellado y falleció de manera inmediata.

Dos personas perdieron la vida en distintos accidentes de tránsito registrados la noche del domingo en diferentes puntos de la ciudad.

Horas después, en la colonia Planeta, una mujer perdió la vida tras ser embestida por un vehículo en el semáforo de la trocha que conduce hacia La Lima.

Según testigos, la víctima se estaba bajando de un autobús cuando ocurrió el accidente.

Agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte llegaron a ambas escenas para realizar las pesquisas correspondientes y regular el tráfico, que se vio afectado en los sectores donde ocurrieron los percances.