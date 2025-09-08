  1. Inicio
  2. · Sucesos

Ciclista y mujer mueren atropellados en San Pedro Sula

En la entrada de la colonia Planeta perdió la vida una mujer, mientras que en la Avenida Júnior fue atropellado un ciclista

Ciclista y mujer mueren atropellados en San Pedro Sula

El cuerpo de una dama quedó tendido en la entrada a la colonia Planeta.
San Pedro Sula

Dos personas perdieron la vida en distintos accidentes de tránsito registrados la noche del domingo en diferentes puntos de la ciudad.

El primer hecho ocurrió en la colonia Bográn, sobre la prolongación de la Avenida Júnior, donde un hombre que se conducía en motocicleta fue atropellado y falleció de manera inmediata.

¿Quién es el jovencito conductor del rapidito que cayó a hondonada de SPS?

Horas después, en la colonia Planeta, una mujer perdió la vida tras ser embestida por un vehículo en el semáforo de la trocha que conduce hacia La Lima.

Según testigos, la víctima se estaba bajando de un autobús cuando ocurrió el accidente.

Agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte llegaron a ambas escenas para realizar las pesquisas correspondientes y regular el tráfico, que se vio afectado en los sectores donde ocurrieron los percances.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias