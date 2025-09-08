¿Quién es el jovencito conductor del rapidito que cayó a hondonada de SPS?

El conductor del autobús tipo “rapidito” que cayó a una hondonada de unos 15 metros en el sector de Chamelecón sigue desaparecido.
El hecho se registró a las 11:50 a.m., cuando la unidad de la empresa Ética, con registro 41, se dirigía de Cofradía hacia San Pedro Sula con al menos diez pasajeros a bordo.
De acuerdo con motoristas de la ruta de Cofradía, el conductor de la unidad era Diego Enamorado, de 18 años, quien no fue localizado en la escena.
Aunque se especuló que Diego podría figurar entre las víctimas mortales, las autoridades no lo confirmaron y mantienen su paradero como desconocido.
Las dos víctimas confirmadas son Sujeyly Rocío Euceda (foto) y un hombre cuya identidad aún no ha sido establecida.
Se supo que Sujeyly iba para el hospital Mario Catarino Rivas con uno de sus tres hijos.
Seis personas salieron heridas; cuatro personas fueron trasladados en vehículos particulares al hospital Mario Catarino Rivas y dos más en ambulancias del 911.
El director nacional de la Dirección de Vialidad y Transporte, José Adonay Hernández, informó que un equipo investiga las causas del siniestro, señalando como hipótesis principal el exceso de velocidad.
Por su parte, la teniente de Bomberos Sayda Arauz explicó: “A nosotros nos llamaron por un incendio vehicular, pero cuando apagamos el fuego hallamos los dos cuerpos”.
El accidente ocurrió en la falla geológica de la colonia Lempira, en el sector de Chamelecón, a las 11:50 am.
Joel Villanueva (foto), quien viajaba en el bus que se accidentó fue localizado en una clínica privada. Sus familiares estaban preocupados y temían lo peor, pero ayer ya estaba en su casa.