Dos hermanas mueren tras volcamiento en El Negrito

El Negrito, Yoro

Dos hermanas murieron y otras cinco personas resultaron heridas la mañana del viernes, luego de que el vehículo tipo pick-up en el que se transportaban cayera a una hondonada en el tramo carretero que comunica Quebrada de Yoro con la aldea San José, en el municipio de El Negrito, departamento de Yoro.

Las víctimas mortales fueron identificadas preliminarmente como Reina Mijango, de 65 años, y su hermana Justina Mijango, de aproximadamente 60 años. Ambas eran originarias de la comunidad de Santa Lucía, en el sector de San José, municipio de El Negrito.

Los cuerpos fueron trasladados a la morgue del Hospital de El Progreso para los procedimientos legales correspondientes.