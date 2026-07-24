Dos hermanas mueren tras volcamiento en El Negrito

Dos hermanas murieron y otras cinco personas resultaron heridas la mañana del viernes, luego de que el vehículo tipo pick-up en el que se transportaban cayera a una hondonada en el tramo carretero que comunica Quebrada de Yoro con la aldea San José, en el municipio de El Negrito, departamento de Yoro.
Las víctimas mortales fueron identificadas preliminarmente como Reina Mijango, de 65 años, y su hermana Justina Mijango, de aproximadamente 60 años. Ambas eran originarias de la comunidad de Santa Lucía, en el sector de San José, municipio de El Negrito.
Los cuerpos fueron trasladados a la morgue del Hospital de El Progreso para los procedimientos legales correspondientes.
De acuerdo con información preliminar recabada en el lugar, el accidente habría sido provocado por una falla en el sistema de frenos del vehículo. No obstante, esta versión deberá ser confirmada por las autoridades competentes.
De forma preliminar, se informó que el conductor perdió el control del vehículo mientras descendía por la carretera, lo que provocó que saliera de la vía y cayera a una hondonada.
Además de las dos personas fallecidas, otras cinco resultaron con lesiones de diversa consideración y fueron trasladadas de emergencia al Hospital de El Progreso para recibir atención médica.
Equipos del Cuerpo de Bomberos, pobladores y otros cuerpos de socorro auxiliaron a los ocupantes del vehículo mientras esperaban la llegada de las autoridades.
Agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) iniciaron las investigaciones para determinar las causas del accidente y verificar el estado mecánico del automotor, especialmente el funcionamiento del sistema de frenos.
El accidente ocurrió en una carretera frecuentemente utilizada por habitantes de las comunidades rurales del municipio de El Negrito. Familiares de las víctimas llegaron al lugar consternados por la tragedia, mientras las autoridades realizaban las diligencias correspondientes.