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Así avanza el proceso contra la enfermera auxiliar acusada de matar a su esposo

Ileana Banessa Ilovare Cuba, auxiliar de enfermería de 42 años, enfrenta proceso judicial por homicidio, amenazas y privación injusta de la libertad tras un hecho ocurrido en Tegucigalpa

Así avanza el proceso contra la enfermera auxiliar acusada de matar a su esposo

La detenida Ileana Banessa Ilovare Cuba, de 42 años.

 Foto: Policía Nacional
Tegucigalpa, Honduras

Un juez dictó detención judicial contra la auxiliar de enfermería Ileana Banessa Ilovare Cuba (de 42 años), acusada por los delitos de homicidio, amenazas y privación injusta de la libertad en perjuicio de testigos protegidos.

Ilovare Cuba enfrenta un proceso judicial por un hecho violento ocurrido el 21 de septiembre de 2025 en un autolavado ubicado en el anillo periférico de Tegucigalpa, donde murieron dos hombres, entre ellos su esposo, Ónix Khymberly Barahona Castellanos.

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La resolución judicial se produjo luego de que la imputada fuera presentada ante los tribunales, tras ser detenida por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en la colonia Centroamérica Oeste de Comayagüela. Contra ella existía una orden de captura emitida el 4 de agosto de 2026 por el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa.

De acuerdo con el expediente investigativo, Ilovare Cuba se encontraba junto a Ramón Ernesto Cruz y otras personas cuando llegó su esposo, lo que provocó una discusión. Posteriormente, Barahona Castellanos habría regresado acompañado de otro individuo, quien presuntamente disparó contra Cruz y le causó la muerte.

Las investigaciones de la DPI establecen que, tras ese ataque, la imputada habría tomado el arma de fuego de Cruz y disparado contra su esposo, provocándole la muerte en el mismo lugar.

El expediente también señala que, después del doble crimen, la mujer habría obligado al conductor de un vehículo a trasladarla hasta la colonia Centroamérica. En ese sector, presuntamente amenazó a varias personas, agredió a una mujer e intentó dispararle, pero vecinos intervinieron y lograron desarmarla.

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La DPI informó que las diligencias investigativas continúan para esclarecer las circunstancias del doble homicidio y los demás hechos que se le atribuyen a la imputada.

Durante su captura, la mujer vestía una sudadera con la frase “Enamórate de una enfermera; te amará hasta los huesos”, acompañada de la ilustración de un esqueleto, detalle que llamó la atención durante el procedimiento policial.

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Redacción La Prensa
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