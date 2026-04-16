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Detienen a hondureño en Guatemala tras solicitud de extradición

Autoridades guatemaltecas capturaron en el aeropuerto La Aurora a Pedro “N”, solicitado por Honduras por un caso de fraude fiscal

Detienen a hondureño en Guatemala tras solicitud de extradición

Pedro “N”, de 46 años, fue detenido por agentes de DIPAFRONT en el Aeropuerto Internacional La Aurora.

 Foto: Redes sociales
Ciudad de Guatemala, Guatemala

Pedro “N”, de 46 años, fue detenido por agentes de la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos (DIPAFRONT) en el Aeropuerto Internacional La Aurora.

La aprehensión se llevó a cabo luego de que las autoridades guatemaltecas ejecutaran una orden de extradición emitida por Honduras, donde es requerido por el delito de defraudación fiscal.

La orden de captura, de acuerdo con el informe policial, fue emitida el pasado 26 de febrero y vincula a Pedro “N” como supuesto responsable del delito que se le imputa.

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Tras su detención, el sospechoso fue puesto a disposición del juzgado competente, donde se dará inicio al proceso de extradición.

Según cifras oficiales, en lo que va del año suman 23 las personas detenidas con fines de extradición. De ellas, 14 están relacionadas con delitos de narcotráfico, mientras que las otras 9 enfrentan cargos por distintos ilícitos.

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Durante 2026, las autoridades han realizado 23 capturas con fines de extradición, a solicitud de Estados Unidos, México y Honduras.

De acuerdo con el informe de la Policía Nacional Civil, la mayoría de los casos está vinculada al narcotráfico, con 14 detenidos, seguido por delitos de violación (5), homicidio (2) y trata de personas (2).

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Redacción La Prensa
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