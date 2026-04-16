Detienen a hondureño en Guatemala tras solicitud de extradición

Ciudad de Guatemala, Guatemala

Pedro “N”, de 46 años, fue detenido por agentes de la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos (DIPAFRONT) en el Aeropuerto Internacional La Aurora.

La aprehensión se llevó a cabo luego de que las autoridades guatemaltecas ejecutaran una orden de extradición emitida por Honduras, donde es requerido por el delito de defraudación fiscal.

La orden de captura, de acuerdo con el informe policial, fue emitida el pasado 26 de febrero y vincula a Pedro “N” como supuesto responsable del delito que se le imputa.