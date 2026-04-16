MP obtiene condena contra miembro de “Los Yánez” por narcotráfico aéreo

Tegucigalpa, Honduras

El Ministerio Público obtuvo una sentencia condenatoria contra Nelvin Nain Ramos Vásquez, señalado como integrante de la estructura criminal “Los Yanez”, dedicada a la recepción de avionetas cargadas con droga. A través de un procedimiento abreviado, la Sección Antidrogas de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) logró que se le impusiera una pena de siete años y seis meses de prisión, además del pago de una multa de 112,500 lempiras, por el delito de tráfico de drogas agravado. La acusación contra Nelvin Ramos se deriva del mismo expediente judicial en el que también fue procesado el ya fallecido exalcalde de Brus Laguna, Wilmer Manolo Wood. Ramos fue capturado durante la Operación “Nutos”, desarrollada por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).

En el marco de estas acciones se decomisaron 50,780 dólares, 530,100 lempiras y varias armas de fuego. Las diligencias estuvieron dirigidas contra tres estructuras criminales que, según las autoridades, habrían movilizado más de 90 toneladas de cocaína en los últimos cinco años. En el mismo expediente también fue encausado Jaime David López, presunto miembro de la estructura criminal “Los Piningos”, acusado por el delito de tráfico de drogas agravado. De acuerdo con informes de investigación, el exedil habría iniciado sus actividades ilícitas hace más de 15 años, coordinando el traslado de droga y dinero desde el departamento de Gracias a Dios hacia Colón y Atlántida. No obstante, las autoridades sostienen que a partir de 2014 comenzó a operar de forma independiente, recibiendo supuestamente cargamentos de droga en coordinación con otros narcotraficantes de la zona.