Mario Morazán comparece ante el Congreso en medio de protestas

Tegucigalpa, Honduras.

Mario Morazán, magistrado suspendido del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), compareció este jueves ante el pleno del Congreso Nacional, tras la lectura del informe de la Comisión Especial que recomienda su destitución en medio del juicio político. Morazán llegó al hemiciclo legislativo para rendir su declaración, aunque su participación estuvo marcada por tensiones desde el inicio. Durante la sesión, Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, aclaró la condición del funcionario dentro del proceso. “La calidad del magistrado es de denunciado, no de denunciante”, expresó.

El magistrado no pudo hacer uso del pódium principal del Congreso y, en su lugar, se le asignó el curul de un diputado de su partido para emitir sus declaraciones, las cuales se produjeron tras la lectura completa del dictamen. La jornada estuvo acompañada de protestas por parte de la bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre), que reaccionó desde los primeros momentos de la presentación del informe.