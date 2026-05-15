Detención judicial a sospechoso del triple crimen en El Cimarrón

Tegucigalpa, Honduras

Un juez dictó en la tarde de este viernes la medida de detención judicial de un hombre de 37 años, acusado de ser el presunto responsable de un triple homicidio registrado el martes 12 de mayo en el sector de El Cimarrón del Distrito Central.

La decisión judicial se emitió tras el requerimiento fiscal y la audiencia de declaración de imputado, donde se presentaron elementos iniciales de la investigación. El caso está vinculado a la muerte violenta de Alejandro José Marcía Reyes, Bowye Burke Midence y Axel Oved Cerrato Pineda.

Los cadáveres de las tres víctimas fueron hallados carbonizados en el cerro El Cimarrón, lo que generó una investigación inmediata por parte de las autoridades policiales y fiscales.

El crimen estaría relacionado con un supuesto desacuerdo por el pago de droga y bebidas alcohólicas, situación que habría desencadenado los hechos violentos, según las diligencias investigativas.

Las investigaciones establecen que inicialmente dos de las víctimas fueron trasladadas a la colonia Monterrey, en Tegucigalpa, donde permanecieron en un apartamento propiedad de Axel Oved Cerrato Pineda.

Posteriormente, las autoridades continúan con las diligencias para determinar con precisión cómo se desarrollaron los hechos que terminaron en el crimen múltiple.

Las investigaciones del Ministerio Público revelan que, tras la revisión del teléfono celular de una de las víctimas, se habrían encontrado imágenes vinculadas a otra estructura criminal, lo que forma parte de las líneas de investigación del caso.

De acuerdo con el informe preliminar, posteriormente se habría originado un altercado en el que uno de los sospechosos sacó un arma de fuego y disparó en reiteradas ocasiones. Las otras dos víctimas habrían sido atacadas con arma blanca, provocándoles la muerte, según las diligencias iniciales.

Según las líneas investigativas del caso, los tres cuerpos habrían sido trasladados en un autobús propiedad del ahora imputado hasta la aldea El Cimarrón, donde posteriormente fueron rociados con gasolina y quemados.