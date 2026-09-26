MP ejecuta operación “Vértice” contra “Los Coyotillos” en Copán y Cortés

Cortés, Honduras. El Ministerio Público ejecutó la operación “Vértice” contra la estructura criminal denominada “Los Coyotillos”, a la que las autoridades investigan por su presunta vinculación con varios delitos en la zona noroccidental del país.

De acuerdo con un comunicado del Ministerio Público, el operativo es ejecutado por la Unidad Fiscal de Operaciones Especiales y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), con apoyo de la Policía Militar del Orden Público (PMOP).

Como parte de las acciones se realizan cinco allanamientos de morada en los departamentos de Copán y Cortés. Las diligencias se desarrollan en La Unión, San Pedro de Copán y Cucuyagua, Copán, y San Pedro Sula, Cortés.