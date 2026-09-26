MP ejecuta operación “Vértice” contra “Los Coyotillos” en Copán y Cortés

Cortés, Honduras. El Ministerio Público ejecutó la operación “Vértice” contra la estructura criminal denominada “Los Coyotillos”, a la que las autoridades investigan por su presunta vinculación con varios delitos en la zona noroccidental del país.
De acuerdo con un comunicado del Ministerio Público, el operativo es ejecutado por la Unidad Fiscal de Operaciones Especiales y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), con apoyo de la Policía Militar del Orden Público (PMOP).
Como parte de las acciones se realizan cinco allanamientos de morada en los departamentos de Copán y Cortés. Las diligencias se desarrollan en La Unión, San Pedro de Copán y Cucuyagua, Copán, y San Pedro Sula, Cortés.
El MP indicó que las inspecciones tienen como propósito localizar y recolectar indicios relacionados con hechos criminales registrados en el corredor noroccidental del país.
Investigan tráfico de drogas, asesinato y armas
Según el comunicado, las investigaciones de la ATIC atribuyen a “Los Coyotillos” la posible comisión de delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y asesinato, además de la presunta posesión de armas de fuego de uso prohibido.
Las autoridades señalaron que las diligencias fueron autorizadas por un juez competente y servirán para documentar el expediente investigativo.
Uno de los principales objetivos de la operación es obtener elementos relacionados con un ataque armado ocurrido el pasado 27 de abril en el municipio de Cucuyagua, Copán.
El MP informó que la investigación busca determinar la participación de presuntos integrantes de “Los Coyotillos” en ese hecho, en el que un ciudadano resultó herido por arma de fuego.
Ataque ocurrió en la CA-4
De acuerdo con información publicada por medios de comunicación sobre el hecho, la víctima se encontraba en las afueras de un negocio cuando varios individuos armados llegaron al lugar y le dispararon.
El hombre quedó gravemente herido y fue trasladado de emergencia a un centro asistencial, mientras los responsables huyeron de la escena.
El ataque ocurrió en horas de la noche en la carretera CA-4, según los datos proporcionados.