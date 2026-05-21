Capturan en Choloma a hombre acusado de asesinato tras más de 13 años prófugo

Choloma, Cortés.

Agentes de la Fuerza Tarea de Delitos Violentos (FTDV) de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturaron a un hombre acusado del delito de asesinato, quien permanecía prófugo desde hace más de 13 años.

El detenido fue identificado como José Adonay Pineda Leiva, de 42 años, conocido con el alias de “Garañón”, originario de Tocoa, Colón, y residente en la aldea Montañuela, sector bajos de Choloma, Cortés.

La captura se ejecutó el pasado miércoles 20 de mayo, a las 11:45 de la mañana, en la calle principal de la aldea Montañuela, mediante labores desarrolladas por la Unidad Fuerza Tarea de Delitos Violentos.

De acuerdo con el informe policial, Pineda Leiva tenía una orden de captura pendiente por el delito de asesinato en perjuicio de José Arnaldo Portillo Díaz.