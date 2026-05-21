Capturan en Choloma a hombre acusado de asesinato tras más de 13 años prófugo

Agentes de la Fuerza Tarea de Delitos Violentos (FTDV) de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturaron a un hombre acusado del delito de asesinato, quien permanecía prófugo desde hace más de 13 años.
El detenido fue identificado como José Adonay Pineda Leiva, de 42 años, conocido con el alias de “Garañón”, originario de Tocoa, Colón, y residente en la aldea Montañuela, sector bajos de Choloma, Cortés.
La captura se ejecutó el pasado miércoles 20 de mayo, a las 11:45 de la mañana, en la calle principal de la aldea Montañuela, mediante labores desarrolladas por la Unidad Fuerza Tarea de Delitos Violentos.
De acuerdo con el informe policial, Pineda Leiva tenía una orden de captura pendiente por el delito de asesinato en perjuicio de José Arnaldo Portillo Díaz.
La orden judicial fue emitida el 23 de abril de 2012 por los Juzgados de Letras Seccional de Tocoa, Colón, bajo el expediente 169-NCPP-11.
Según las investigaciones, el crimen ocurrió el 20 de agosto de 2011 en horas de la madrugada, luego de una discusión relacionada con una bicicleta.
Las autoridades detallaron que José Arnaldo Portillo Díaz se encontraba departiendo con familiares en su vivienda ubicada en Cayo Campo, Tocoa, y posteriormente se dirigía hacia su casa en el asentamiento Lempira cuando fue interceptado.
De acuerdo con el reporte, Pineda Leiva y otros cuatro sujetos habrían perseguido a la víctima hasta darle muerte con arma de fuego y arma blanca, específicamente un machete.
La Policía informó que los otros implicados en el caso ya habían sido capturados anteriormente y que únicamente permanecía pendiente la detención de Pineda Leiva.
Tras su arresto, el imputado fue trasladado a las instalaciones de la UDEP-1 en La Ceiba, Atlántida, como medida de seguridad debido a las condiciones climáticas y físicas de la carretera. Posteriormente, este jueves fue remitido hacia los juzgados de Tocoa, Colón, para continuar con el procedimiento judicial correspondiente.