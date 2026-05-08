Tras años prófugo, capturan a médico condenado por homicidio de enfermera

Tegucigalpa, Honduras.

La Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) informó sobre la captura del médico Rafael Alejandro Sierra Linares en el municipio de Danlí, El Paraíso, tras ser encontrado culpable por la muerte de la enfermera Vanessa Yaneth Zepeda Alonzo.

La detención fue dada a conocer el jueves 8 de mayo por el Ministerio Público, que señaló que en el operativo participaron unidades de apoyo estratégico, operaciones especiales y comunicaciones de la Atic.

De acuerdo con las autoridades, la orden judicial contra Rafael Sierra Linares había sido girada el 31 de julio de 2024 por un juzgado de ejecución de Tegucigalpa, con el propósito de que cumpliera la condena establecida por el Tribunal de Sentencia desde el 22 de noviembre de 2011.