Tras años prófugo, capturan a médico condenado por homicidio de enfermera

La Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) informó sobre la captura del médico Rafael Alejandro Sierra Linares en el municipio de Danlí, El Paraíso, tras ser encontrado culpable por la muerte de la enfermera Vanessa Yaneth Zepeda Alonzo.
La detención fue dada a conocer el jueves 8 de mayo por el Ministerio Público, que señaló que en el operativo participaron unidades de apoyo estratégico, operaciones especiales y comunicaciones de la Atic.
De acuerdo con las autoridades, la orden judicial contra Rafael Sierra Linares había sido girada el 31 de julio de 2024 por un juzgado de ejecución de Tegucigalpa, con el propósito de que cumpliera la condena establecida por el Tribunal de Sentencia desde el 22 de noviembre de 2011.
El profesional de la salud fue sentenciado a 15 años de cárcel por el homicidio de la enfermera, hecho registrado el 5 de febrero de 2010, además, recibió sanciones accesorias como inhabilitación especial e interdicción civil.
#ATIC captura a médico que no estaba cumpliendo condena por el homicidio de enfermera https://t.co/3pFMisA7pW pic.twitter.com/G4SfhcuiOM— Ministerio Público (@MP_Honduras) May 8, 2026
Hasta el momento, las autoridades no han precisado cuánto tiempo permaneció prófugo antes de ser ubicado en el oriente del país.
¿Quién era Vanessa Zepeda?
Vanessa Yaneth Zepeda Alonzo era una joven enfermera que laboraba en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). Además de su trabajo en el área de salud, participaba activamente en el Frente Nacional de Resistencia Popular y formaba parte del sindicato de esa institución.
La profesional de enfermería desapareció un día antes de que su cuerpo fuera encontrado sin vida. Según relataron testigos en aquel momento, el cadáver habría sido lanzado desde un vehículo en movimiento, un hecho que causó conmoción a nivel nacional.
Su asesinato provocó indignación social y durante varios años sus familiares y sectores sociales exigieron justicia por el feminicidio.