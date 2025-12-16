Cae hombre acusado de asesinar a capataz en Choloma

La Policía Nacional de Honduras informó este martes sobre la captura de un hombre señalado como presunto responsable del homicidio de un capataz de una hacienda, tras una denuncia recibida a través del Sistema Nacional de Emergencias 911.
De acuerdo con la información oficial, el hecho violento fue reportado durante horas de la noche en la aldea Las Delicias del Norte, sector Zapotal, en el municipio de Choloma, departamento de Cortés.
La denuncia, realizada de forma anónima, alertó a las autoridades sobre una persona fallecida tras ataque con machete.
Al atender el llamado, los agentes se desplazaron de inmediato al lugar y, en el trayecto, se entrevistaron con el denunciante, quien los condujo hasta la escena.
Al llegar, los uniformados localizaron a un individuo sentado en el exterior de una vivienda, quien portaba un machete y que, al percatarse de la presencia policial, lanzó el arma al suelo.
Tras aplicar los protocolos de seguridad correspondientes, el sujeto fue requerido y sometido a un registro personal.
Posteriormente, se le informó que quedaba detenido en condición de sospechoso por la muerte violenta de José Antonio Perdomo Cantillano, conocido por vecinos como “Chepito”.
El detenido fue identificado como Nery Noel Ceren Escobar, de 35 años, originario de Choloma y residente en la aldea Las Delicias del Norte. Según el reporte preliminar, el individuo se encontraba en aparente estado de ebriedad al momento del hecho.
Con el objetivo de preservar el orden público y garantizar su integridad física, el sospechoso fue trasladado y puesto a disposición de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida, donde se continuará el proceso legal correspondiente.
Las autoridades destacaron que la pronta respuesta policial permitió ubicar y detener al presunto responsable en flagrancia, reiterando el llamado a la ciudadanía a denunciar hechos delictivos a través del 911, como una herramienta clave para fortalecer la seguridad y la convivencia en las comunidades.