Cae hombre acusado de asesinar a capataz en Choloma

Cortés, Honduras.

La Policía Nacional de Honduras informó este martes sobre la captura de un hombre señalado como presunto responsable del homicidio de un capataz de una hacienda, tras una denuncia recibida a través del Sistema Nacional de Emergencias 911. De acuerdo con la información oficial, el hecho violento fue reportado durante horas de la noche en la aldea Las Delicias del Norte, sector Zapotal, en el municipio de Choloma, departamento de Cortés. La denuncia, realizada de forma anónima, alertó a las autoridades sobre una persona fallecida tras ataque con machete.

Al atender el llamado, los agentes se desplazaron de inmediato al lugar y, en el trayecto, se entrevistaron con el denunciante, quien los condujo hasta la escena. Al llegar, los uniformados localizaron a un individuo sentado en el exterior de una vivienda, quien portaba un machete y que, al percatarse de la presencia policial, lanzó el arma al suelo.