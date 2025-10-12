Hallan sin vida a reconocido abogado y policía debajo de un puente en Siguatepeque

Siguatepeque, Comayagua.

De acuerdo con el informe preliminar, vecinos del sector avistaron el cuerpo flotando en el río y alertaron a las autoridades. Minutos después, un equipo de Medicina Forense realizó el levantamiento correspondiente.

Un destacado subinspector auxiliar de la Policía Nacional fue encontrado muerto este domingo debajo del puente Calán , en el municipio de Siguatepeque.

El hombre fue identificado como Nery Sebastián Hernández Ramírez, de 47 años, un reconocido abogado y subinspector auxiliar de la Policía Nacional

El oficial vestía un pantalón beige y una camisa negra, y portaba su carné de abogado al momento del hallazgo. Hasta el cierre de esta edición, las causas de su muerte se encuentran bajo investigación.

La Policía Nacional lamentó el fallecimiento de Hernández Ramírez mediante un comunicado oficial de duelo, destacando su trayectoria dentro de la institución.

Por su parte, la Unidad Especial de Mantenimiento de Paz (UEMP-18) de Tela expresó sus condolencias a través de un mensaje difundido en redes sociales:

“Nos unimos al dolor por la irreparable pérdida de nuestro compañero de promoción, Subinspector de Policía Auxiliar, Abogado Nery Sebastián Hernández Ramírez, de la primera promoción de CEOA. A su familia, amigos y compañeros, les expresamos nuestras más sinceras condolencias. Que Dios les conceda fortaleza y el bálsamo del consuelo ante tan dolorosa partida.”

El hallazgo se produjo en medio de las fuertes lluvias que azotan la zona centro-norte del país.

Según la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales, a través de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), en menos de dos semanas las precipitaciones han provocado la muerte de al menos nueve personas, mientras que dos continúan desaparecidas.