Ocultaron presunta droga bajo los asientos de una camioneta: tres capturados en Choluteca

Choluteca, Honduras.

Tres personas fueron detenidas este lunes en el departamento de Choluteca durante una operación de seguimiento y vigilancia ejecutada por agentes de la Policía Nacional, quienes localizaron presunta droga oculta en un carro. La acción fue realizada por especialistas del Grupo de Operaciones Especiales Tácticas (GOET) y agentes de la Unidad GRIA, asignados a la Regional Sur, en el sector de Los Rincones. Durante el operativo fue capturada Anyi Yariela Mejía Interiano, originaria de Florida, Copán, y residente en el barrio Peña Abajo, en Tegucigalpa.

De acuerdo con el reporte policial, la mujer es investigada por suponerla responsable del delito de tráfico de drogas. Las autoridades también detuvieron a otras dos personas que la acompañaban. Hasta el momento, no se ha revelado la identidad de ambos ni los cargos específicos que enfrentarán. Como parte de la operación, los agentes decomisaron una camioneta Ford Explorer color rojo, la cual era utilizada por los sospechosos. Durante la inspección inicial del carro, los investigadores emplearon una cámara de fibra óptica para revisar compartimientos de difícil acceso.

#ÚLTIMAHORA | Agentes antidrogas extraen cargamento de droga transportada en camioneta en Choluteca. Hay tres personas detenidas. pic.twitter.com/DkPlSDlozB — Policía Nacional de Honduras (@PoliciaHonduras) June 29, 2026

Fue mediante esa herramienta que observaron varios paquetes de color café ocultos debajo de los asientos del vehículo. Las autoridades indicaron que el vehículo quedó pendiente de una inspección completa para confirmar la cantidad de paquetes y el tipo de sustancia que contienen.