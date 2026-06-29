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Ocultaron presunta droga bajo los asientos de una camioneta: tres capturados en Choluteca

Tres personas, entre ellas una mujer, fueron capturadas en Choluteca tras hallar presunta droga oculta debajo de los asientos de una camioneta

Ocultaron presunta droga bajo los asientos de una camioneta: tres capturados en Choluteca

Sorprenden a tres personas con presunta droga escondida bajo los asientos de una camioneta en Choluteca.

 Foto: cortesía
Choluteca, Honduras.

Tres personas fueron detenidas este lunes en el departamento de Choluteca durante una operación de seguimiento y vigilancia ejecutada por agentes de la Policía Nacional, quienes localizaron presunta droga oculta en un carro.

La acción fue realizada por especialistas del Grupo de Operaciones Especiales Tácticas (GOET) y agentes de la Unidad GRIA, asignados a la Regional Sur, en el sector de Los Rincones.

Durante el operativo fue capturada Anyi Yariela Mejía Interiano, originaria de Florida, Copán, y residente en el barrio Peña Abajo, en Tegucigalpa.

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De acuerdo con el reporte policial, la mujer es investigada por suponerla responsable del delito de tráfico de drogas.

Las autoridades también detuvieron a otras dos personas que la acompañaban. Hasta el momento, no se ha revelado la identidad de ambos ni los cargos específicos que enfrentarán.

Como parte de la operación, los agentes decomisaron una camioneta Ford Explorer color rojo, la cual era utilizada por los sospechosos.

Durante la inspección inicial del carro, los investigadores emplearon una cámara de fibra óptica para revisar compartimientos de difícil acceso.

Fue mediante esa herramienta que observaron varios paquetes de color café ocultos debajo de los asientos del vehículo.

Las autoridades indicaron que el vehículo quedó pendiente de una inspección completa para confirmar la cantidad de paquetes y el tipo de sustancia que contienen.

Hallazgo bajo los asientos de una camioneta terminó con tres detenidos en Choluteca.

Hallazgo bajo los asientos de una camioneta terminó con tres detenidos en Choluteca.

 (Foto: cortesía)

El caso quedó bajo investigación mientras se desarrollan las diligencias correspondientes para documentar el hallazgo y fortalecer el expediente.

La Policía informó que los detenidos serán puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso judicial que establece la ley.

Las investigaciones continúan con el objetivo de determinar el origen y destino de la presunta droga, así como establecer si existen otras personas vinculadas con este caso.

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Redacción La Prensa
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