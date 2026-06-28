  1. Inicio
  2. · Sucesos

Capturan a cuatro hombres por supuesta distribución de drogas y portación ilegal de armas en Juticalpa

Autoridades capturaron a cuatro hombres en el sector de La Hoya, en Juticalpa, a quienes se les vincula con presuntas actividades delictivas como la distribución de sustancias ilícitas y el hurto de ganado

Capturan a cuatro hombres por supuesta distribución de drogas y portación ilegal de armas en Juticalpa

Entre los detenidos figuran cuatro hombres, cuyas edades oscilan entre los 22 y 33 años, originarios del departamento de Olancho.

 Foto: Cortesía
Juticalpa, Honduras

Las autoridades realizaron la detención de cuatro hombres en el barrio La Hoya, en Juticalpa, Olancho, a quienes se les atribuye presunta participación en actividades relacionadas con el tráfico de drogas.

Los detenidos son originarios y residentes del departamento de Olancho. Las autoridades les atribuyen presunta participación en delitos como tráfico de drogas, robo de ganado y portación ilegal de armas de fuegos.

Según agentes policiales la detención de dos sospechosos ocurrió en el barrio La Hoya, luego de que observaran actitudes sospechosa. Al proceder con una inspección, se les decomisaron dos armas de fuego calibre 9 milímetros, las cuales portaban sin la documentación legal correspondiente.

Capturan a supuesto distribuidor de droga en Choloma, Cortés

Posteriormente, los detenidos fueron llevados a la Jefatura Municipal de Juticalpa, donde se les dará seguimiento al proceso administrativo conforme a ley.

De acuerdo con las autoridades, estas capturas forman parte de los operativos de seguridad que se ejecutan para frenar delitos como el microtráfico y otras actividades ilícitas en la región.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias