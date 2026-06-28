Capturan a cuatro hombres por supuesta distribución de drogas y portación ilegal de armas en Juticalpa

Juticalpa, Honduras

Las autoridades realizaron la detención de cuatro hombres en el barrio La Hoya, en Juticalpa, Olancho, a quienes se les atribuye presunta participación en actividades relacionadas con el tráfico de drogas.

Los detenidos son originarios y residentes del departamento de Olancho. Las autoridades les atribuyen presunta participación en delitos como tráfico de drogas, robo de ganado y portación ilegal de armas de fuegos.

Según agentes policiales la detención de dos sospechosos ocurrió en el barrio La Hoya, luego de que observaran actitudes sospechosa. Al proceder con una inspección, se les decomisaron dos armas de fuego calibre 9 milímetros, las cuales portaban sin la documentación legal correspondiente.