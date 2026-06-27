Capturan a supuesto distribuidor de droga en Choloma, Cortés

Un hombre de 24 años fue capturado en las últimas horas por agentes de la Policía Nacional, acusado de suponerlo responsable del delito de tráfico de drogas en el municipio de Choloma, departamento de Cortés.
La detención se realizó en la residencial Las Américas, como parte de los operativos ejecutados dentro del fortalecimiento del Plan Barrios y Comunidades Seguras, estrategia orientada a reducir los índices delictivos en la zona.
De acuerdo con el informe policial, el sospechoso, originario y residente de Choloma, fue requerido por elementos de la Unidad Policial Motorizada mientras realizaban labores de vigilancia y prevención en la residencial.
Durante la inspección, las autoridades le decomisaron nueve envoltorios plásticos tipo punta que contenían en su interior polvo blanco, supuesta cocaína, la cual será sometida a los análisis periciales correspondientes para confirmar su composición.
Tras su arresto, el ciudadano fue trasladado a la Estación Policial del sector López Arellano, donde quedó bajo custodia para el proceso investigativo.
Posteriormente, agentes de la DPI realizaron la elaboración del expediente y lo remitieron junto con la evidencia decomisada al Ministerio Público (MP), entidad que continuará con el proceso judicial en su contra.