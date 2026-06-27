Capturan a supuesto distribuidor de droga en Choloma, Cortés

Choloma, Cortés

La detención se realizó en la residencial Las Américas, como parte de los operativos ejecutados dentro del fortalecimiento del Plan Barrios y Comunidades Seguras, estrategia orientada a reducir los índices delictivos en la zona.

Un hombre de 24 años fue capturado en las últimas horas por agentes de la Policía Nacional , acusado de suponerlo responsable del delito de tráfico de drogas en el municipio de Choloma, departamento de Cortés.

De acuerdo con el informe policial, el sospechoso, originario y residente de Choloma, fue requerido por elementos de la Unidad Policial Motorizada mientras realizaban labores de vigilancia y prevención en la residencial.

Durante la inspección, las autoridades le decomisaron nueve envoltorios plásticos tipo punta que contenían en su interior polvo blanco, supuesta cocaína, la cual será sometida a los análisis periciales correspondientes para confirmar su composición.

Tras su arresto, el ciudadano fue trasladado a la Estación Policial del sector López Arellano, donde quedó bajo custodia para el proceso investigativo.

Posteriormente, agentes de la DPI realizaron la elaboración del expediente y lo remitieron junto con la evidencia decomisada al Ministerio Público (MP), entidad que continuará con el proceso judicial en su contra.