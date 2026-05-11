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Capturan a sospechoso de atacar con cuchillo a tres agentes policiales en Sulaco, Yoro

Un hombre de 53 años fue detenido en Sulaco, Yoro, acusado de atacar con arma blanca a tres agentes policiales durante un operativo

Capturan a sospechoso de atacar con cuchillo a tres agentes policiales en Sulaco, Yoro

El detenido fue identificado como Alejandro Ramón Hernández Figueroa de 53 años.

 Foto: Cortesía
Yoro, Honduras

Un hombre fue capturado la noche del domingo luego de herir con arma blanca a tres policías en una saturación realizada en la aldea Las Pilas, municipio de Sulaco, departamento de Yoro.

La detención se ejecutó a las 9:00 pm por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF), Escuadrón Móvil Interinstitucional (EMI) y la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE).

El detenido fue identificado como Alejandro Ramón Hernández Figueroa de 53 años, originario y residente en Sulaco, Yoro. Según el informe policial, el hombre trabaja como jornalero y no registra antecedentes penales.

Tres policías resultaron heridos con arma blanca durante un operativo en Sulaco, Yoro

De acuerdo con las autoridades, Hernández Figueroa es sospechoso de los delitos de atentado y lesiones en perjuicio del orden público y de tres policías, que se recuperan de las heridas.

Según la versión policial, los agentes realizaban una saturación en una cantina ubicada en la aldea Las Pilas, donde registraban a las personas.

En ese momento, el sospechoso habría atacado con un cuchillo a un clase I de Policía. Posteriormente, cuando otros agentes intentaron intervenir, también habrían fueron agredidos.

Los tres policías resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital Manuel de Jesús Subirana, en la ciudad de Yoro. Sin embargo, debido a la gravedad de sus lesiones, el clase I fue remitido posteriormente a un hospital en San Pedro Sula, donde recibe atención médica por una herida en la pierna izquierda.

Tras el incidente, los agentes lograron detener al sospechoso y decomisaron un arma blanca, presuntamente utilizada en el ataque.

El detenido fue trasladado a las oficinas de la DPI en Yoro para continuar con el procedimiento legal correspondiente.

Las autoridades informaron que Hernández Figueroa será remitido ante la Fiscalía del Ministerio Público y el Juzgado de Letras Seccional de Yoro para el proceso judicial en su contra.

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Redacción La Prensa
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