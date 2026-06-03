Capturan a presunto integrante de la Pandilla 18 por asesinato de menor en Tegucigalpa

Agentes de la Policía Nacional arrestaron en Tegucigalpa a un individuo conocido con el alias de “Chele Miau”, quien es investigado por su presunta participación en la muerte de un menor de edad hallado sin vida y semienterrado en la capital. Según las autoridades, el detenido tendría vínculos con la Pandilla 18.
La captura fue realizada por personal de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), asignado al Departamento de Delitos Contra la Propiedad, luego de labores de seguimiento, vigilancia y recopilación de información que permitieron identificar y localizar al sospechoso.
De acuerdo con las pesquisas preliminares, el menor habría sido llevado a una vivienda ubicada en la zona donde ocurrieron los hechos. Días más tarde, el cuerpo fue encontrado en un sector baldío, lo que dio paso a una serie de diligencias policiales orientadas a esclarecer el caso.
De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, el detenido habría recurrido a distintas identidades falsas para evitar ser ubicado, situación que complicó las primeras diligencias encaminadas a dar con su paradero.
No obstante, especialistas forenses lograron confirmar su identidad mediante estudios técnicos y la verificación de registros dactilares, elementos que resultaron clave para fortalecer las investigaciones y concretar su captura.
La DPI señaló que corresponderá al Ministerio Público presentar los requerimientos y a los órganos jurisdiccionales determinar la situación legal del sospechoso.
Luego de ser detenido, el individuo fue puesto a disposición de las instancias judiciales y fiscales correspondientes, que darán seguimiento a las actuaciones establecidas por la ley.
Los equipos de investigación mantienen abiertas las averiguaciones relacionadas con el hecho, con el objetivo de reconstruir lo ocurrido y determinar si otras personas pudieron haber tenido algún grado de participación en el caso.