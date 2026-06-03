Capturan a presunto integrante de la Pandilla 18 por asesinato de menor en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras

Agentes de la Policía Nacional arrestaron en Tegucigalpa a un individuo conocido con el alias de “Chele Miau”, quien es investigado por su presunta participación en la muerte de un menor de edad hallado sin vida y semienterrado en la capital. Según las autoridades, el detenido tendría vínculos con la Pandilla 18.

La captura fue realizada por personal de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), asignado al Departamento de Delitos Contra la Propiedad, luego de labores de seguimiento, vigilancia y recopilación de información que permitieron identificar y localizar al sospechoso.

De acuerdo con las pesquisas preliminares, el menor habría sido llevado a una vivienda ubicada en la zona donde ocurrieron los hechos. Días más tarde, el cuerpo fue encontrado en un sector baldío, lo que dio paso a una serie de diligencias policiales orientadas a esclarecer el caso.