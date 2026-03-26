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Capturan a "Patudo" en posesión de sustancias pohibidas en Las Brisas de Expocentro

Rubén Cardona Cardona, de 45 años, es originario de Choloma y residente en la aldea La Jutosa

Capturan a Patudo en posesión de sustancias pohibidas en Las Brisas de Expocentro

Rubén Cardona Cardona, alias "Patudo", fue detenido en la colonia Brisas de Expocentro de San Pedro Sula.
San Pedro Sula

En el marco de la operación Plan Ciudades Seguras, agentes de la Fuerza Tarea de Delitos Violentos (FTDV), adscrita a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), detuvieron en flagrancia a un hombre por suponerlo responsable del delito de tráfico de drogas.

El detenido fue identificado como Rubén Cardona Cardona, de 45 años, conocido con el alias de “Patudo”, originario de Choloma y residente en la aldea La Jutosa, en ese mismo municipio, de oficio albañil.

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La detención se realizó el jueves 26 de marzo de 2026, en la colonia Brisas de Expocentro, en San Pedro Sula, cuando agentes policiales realizaban labores de vigilancia en la zona.

De acuerdo con el informe policial, al momento de su captura se le decomisaron 21 envoltorios plásticos con supuesta cocaína, 10 envoltorios con supuesta piedra crack y siete envoltorios con supuesta marihuana, además de 489 lempiras en efectivo en diferentes denominaciones.

Según las autoridades, la evidencia fue remitida junto con el detenido para continuar con el proceso legal correspondiente por el delito de tráfico de drogas, en perjuicio de la salud pública del Estado de Honduras.

En la operación participaron agentes de la FTDV-DPI con sede en San Pedro Sula.

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Redacción La Prensa
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