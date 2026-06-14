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Capturan a dos supuestos integrantes de banda dedicada al robo de autopartes en Olanchito, Yoro

Dos hombres fueron capturados por su presunta participación en varios delitos, como la distribución de sustancias ilícitas, en Olanchito, Yoro

Capturan a dos supuestos integrantes de banda dedicada al robo de autopartes en Olanchito, Yoro

Los capturados son dos hombres de 20 y 24 años, quienes son investigados por su presunta participación en los delitos de tráfico de drogas y tenencia ilegal de arma de fuego.

 Foto: Cortesía
Olanchito, Honduras

Dos hombres fueron capturados durante un allanamiento de morada ejecutado en la colonia Jagua Arriba, en el municipio de Olanchito, Yoro, por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en coordinación con la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC).

De acuerdo con las autoridades, uno de los detenidos, de 24 años, es investigado por su presunta participación en el delito de tráfico de drogas, mientras que el segundo capturado, de 20 años, deberá responder por el supuesto delito de tenencia ilegal de arma de fuego.

Durante la intervención policial, los agentes encontraron y decomisaron una bolsa con supuesta marihuana, un envoltorio que contenía una sustancia con características similares al crack y un revólver, el cual quedó bajo custodia como parte de las evidencias del caso.

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En el inmueble también fueron halladas varias piezas y accesorios de motocicletas, así como dos motocicletas marca Pulsar de color negro. Estos indicios serán sometidos a las investigaciones correspondientes para verificar su origen y determinar si están vinculados a reportes de robo.

Las pesquisas preliminares apuntan a que los capturados estarían relacionados con una presunta organización dedicada al robo de motocicletas. Según las investigaciones, la vivienda intervenida habría sido utilizada para desarmar los vehículos y comercializar sus repuestos de manera ilegal.

Tras su captura, ambos individuos fueron puestos a disposición de la Fiscalía Local de Olanchito, junto con los indicios recolectados, para que el Ministerio Público continúe con el proceso investigativo y las acciones legales que correspondan.

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Redacción La Prensa
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