Capturan a dos supuestos integrantes de banda dedicada al robo de autopartes en Olanchito, Yoro

Olanchito, Honduras

Dos hombres fueron capturados durante un allanamiento de morada ejecutado en la colonia Jagua Arriba, en el municipio de Olanchito, Yoro, por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en coordinación con la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC).

De acuerdo con las autoridades, uno de los detenidos, de 24 años, es investigado por su presunta participación en el delito de tráfico de drogas, mientras que el segundo capturado, de 20 años, deberá responder por el supuesto delito de tenencia ilegal de arma de fuego.

Durante la intervención policial, los agentes encontraron y decomisaron una bolsa con supuesta marihuana, un envoltorio que contenía una sustancia con características similares al crack y un revólver, el cual quedó bajo custodia como parte de las evidencias del caso.