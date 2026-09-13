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Capturan a dos presuntos pandilleros en el anillo periférico de Tegucigalpa

Dos presuntos integrantes de la Pandilla 18 fueron capturados por las autoridades durante un operativo realizado en el anillo periférico de Tegucigalpa, donde se les señala por su presunta vinculación con actividades delictivas

  • Actualizado: 13 de septiembre de 2026 a las 14:35 -
  • Redacción La Prensa
Capturan a dos presuntos pandilleros en el anillo periférico de Tegucigalpa

Autoridades capturaron a dos presuntos integrantes de la Pandilla 18 durante un operativo ejecutado en el anillo periférico de Tegucigalpa.

Tegucigalpa, Honduras. Dos hombres señalados por las autoridades como presuntos integrantes de la Pandilla 18 fueron capturados durante un operativo de seguridad realizado en el anillo periférico de la capital hondureña.

De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, los detenidos eran buscados desde hacía varios meses debido a su presunta vinculación con actividades delictivas. La Policía Militar informó que los sospechosos enfrentarían cargos relacionados con el tráfico de drogas.

La operación forma parte de las acciones de seguridad que se desarrollan en distintos sectores de Tegucigalpa para combatir estructuras criminales. Sin embargo, las autoridades no precisaron el punto exacto del anillo periférico donde se produjo la captura ni ofrecieron mayores detalles sobre las circunstancias del procedimiento.

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Hasta el momento, las identidades de los dos detenidos no han sido reveladas oficialmente. Tras su aprehensión, ambos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, que deberán continuar con las investigaciones y determinar su posible responsabilidad penal.La captura representa un nuevo operativo dirigido contra estructuras vinculadas al crimen organizado y al tráfico de drogas en la capital hondureña.

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