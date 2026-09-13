Capturan a dos presuntos pandilleros en el anillo periférico de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras. Dos hombres señalados por las autoridades como presuntos integrantes de la Pandilla 18 fueron capturados durante un operativo de seguridad realizado en el anillo periférico de la capital hondureña.

De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, los detenidos eran buscados desde hacía varios meses debido a su presunta vinculación con actividades delictivas. La Policía Militar informó que los sospechosos enfrentarían cargos relacionados con el tráfico de drogas.

La operación forma parte de las acciones de seguridad que se desarrollan en distintos sectores de Tegucigalpa para combatir estructuras criminales. Sin embargo, las autoridades no precisaron el punto exacto del anillo periférico donde se produjo la captura ni ofrecieron mayores detalles sobre las circunstancias del procedimiento.