  1. Inicio
  2. · Sucesos

Capturan a dos presuntos distribuidores de drogas en Dulce Nombre de Culmí, Olancho

La Policía Nacional capturó a dos presuntos distribuidores de sustancias ilícitas durante un operativo ejecutado en el municipio de Dulce Nombre de Culmí, departamento de Olancho

Capturan a dos presuntos distribuidores de drogas en Dulce Nombre de Culmí, Olancho

Dos hombres son arrestados por presunto tráfico de drogas durante operativo en Olancho.

 Foto: Cortesía
Dulce Nombre de Culmí, Honduras

La Policía Nacional capturó a dos hombres señalados como presuntos responsables del delito de tráfico de drogas, en marco de un operativo realizado en la aldea La Colonia, ubicada en el municipio de Dulce Nombre de Culmí, departamento de Olancho.

El primer capturado corresponde a un ciudadano de 24 años de edad, originario y con domicilio en la aldea La Colonia. Durante el registro efectuado por los agentes policiales, se le encontraron en posesión de 10 bolsitas plásticas que contenían una sustancia blanca con características similares a la cocaína, las cuales fueron decomisadas como parte de las evidencias.

El segundo sospechoso es un ciudadano de 22 años, nacido en el municipio de Morazán, departamento de Yoro, quien actualmente reside en la aldea La Colonia. Como resultado de la inspección realizada por los agentes, le decomisaron cinco pequeñas bolsas plásticas que contenían una sustancia de color blanco, presuntamente cocaína.

A prisión acusado de torturar, embolsar en electrodomésticos y quemar a tres personas en la aldea Cimarrón

Como resultado de las labores de inteligencia e investigación desarrolladas por la Policía Nacional, las autoridades mantenían bajo observación a ambos ciudadanos, debido a que existían indicios que los vinculan con la presunta comercialización de drogas en comunidades de esa zona del municipio.

Tras su captura, los sospechosos fueron remitidos, junto con los indicios recabados durante el operativo, a las autoridades del Ministerio Público, entidad encargada de continuar con las diligencias investigativas y el proceso legal establecido.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias