Capturan a dos presuntos distribuidores de drogas en Dulce Nombre de Culmí, Olancho

Dulce Nombre de Culmí, Honduras

La Policía Nacional capturó a dos hombres señalados como presuntos responsables del delito de tráfico de drogas, en marco de un operativo realizado en la aldea La Colonia, ubicada en el municipio de Dulce Nombre de Culmí, departamento de Olancho.

El primer capturado corresponde a un ciudadano de 24 años de edad, originario y con domicilio en la aldea La Colonia. Durante el registro efectuado por los agentes policiales, se le encontraron en posesión de 10 bolsitas plásticas que contenían una sustancia blanca con características similares a la cocaína, las cuales fueron decomisadas como parte de las evidencias.

El segundo sospechoso es un ciudadano de 22 años, nacido en el municipio de Morazán, departamento de Yoro, quien actualmente reside en la aldea La Colonia. Como resultado de la inspección realizada por los agentes, le decomisaron cinco pequeñas bolsas plásticas que contenían una sustancia de color blanco, presuntamente cocaína.