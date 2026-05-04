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Blanca Marisol intentó huir, pero fue alcanzada por atacantes en motocicleta

Una joven de 19 años, estudiante del Instituto Técnico Saúl Zelaya Jiménez, fue asesinada a balazos en la colonia Humuya. Familiares la identificaron horas después en la morgue

Blanca Marisol intentó huir, pero fue alcanzada por atacantes en motocicleta

Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) llegaron del ataque en la colonia Humuya de la capital hondureña.
Tegucigalpa, Honduras

Como Blanca Marisol Posadas fue identificada la joven que la tarde del domingo fue víctima de la violencia en la capital. La víctima de 19 años fue atacada alrededor de las 5:50 pm por dos sujetos que la perseguían en una motocicleta por calles de la colonia Humuya.

Al verse acorralada, la joven intentó huir; sin embargo, los atacantes lograron alcanzarla. Una de las hipótesis preliminares indica que Posadas se conducía en una motocicleta y que los agresores la perseguían con la intención de robársela. Esta versión no ha sido confirmada por la Policía Nacional.

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Vecinos de la colonia Humuya, al presenciar el ataque, alertaron de inmediato al Sistema Nacional de Emergencias 911. Minutos después, una ambulancia trasladó a la joven al Hospital Escuela.

Posteriormente, médicos del centro asistencial confirmaron su muerte debido a múltiples heridas de arma de fuego.

El cuerpo fue trasladado inicialmente en calidad de desconocido a la morgue del Ministerio Público, ya que no portaba documentos personales al momento de su ingreso al Hospital Escuela ni durante el levantamiento realizado por Medicina Forense.

Fue hasta la tarde del lunes que familiares acudieron a la morgue y confirmaron que se trataba de Blanca Marisol Posadas.

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La joven residía en la colonia Flor del Campo y era estudiante del Instituto Técnico Saúl Zelaya Jiménez. Su madre relató que el sábado salió de su vivienda alrededor de las 4:30 pm y les indicó que regresaría pronto; sin embargo, no volvieron a tener noticias de ella.

Sus restos fueron retirados de la morgue la tarde del lunes por su madre y otros familiares. La familia indicó que desconoce las causas del crimen.

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Redacción La Prensa
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