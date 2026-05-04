Blanca Marisol intentó huir, pero fue alcanzada por atacantes en motocicleta

Tegucigalpa, Honduras

Como Blanca Marisol Posadas fue identificada la joven que la tarde del domingo fue víctima de la violencia en la capital. La víctima de 19 años fue atacada alrededor de las 5:50 pm por dos sujetos que la perseguían en una motocicleta por calles de la colonia Humuya. Al verse acorralada, la joven intentó huir; sin embargo, los atacantes lograron alcanzarla. Una de las hipótesis preliminares indica que Posadas se conducía en una motocicleta y que los agresores la perseguían con la intención de robársela. Esta versión no ha sido confirmada por la Policía Nacional.

Vecinos de la colonia Humuya, al presenciar el ataque, alertaron de inmediato al Sistema Nacional de Emergencias 911. Minutos después, una ambulancia trasladó a la joven al Hospital Escuela. Posteriormente, médicos del centro asistencial confirmaron su muerte debido a múltiples heridas de arma de fuego. El cuerpo fue trasladado inicialmente en calidad de desconocido a la morgue del Ministerio Público, ya que no portaba documentos personales al momento de su ingreso al Hospital Escuela ni durante el levantamiento realizado por Medicina Forense. Fue hasta la tarde del lunes que familiares acudieron a la morgue y confirmaron que se trataba de Blanca Marisol Posadas.