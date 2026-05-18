En tres días dictarán sentencia contra Franklin Ramírez por la muerte del abogado René Altamirano

SAN PEDRO SULA

Franklin Eduardo Ramírez Majano admitió este lunes, en audiencia de procedimiento abreviado, su participación en la muerte violenta del abogado René Altamirano Interiano. Durante la audiencia, desarrollada vía virtual, el imputado reconoció su responsabilidad como autor material del crimen contra el profesional del derecho, hecho por el cual enfrentará una condena de entre 15 y 20 años de prisión.

Las autoridades judiciales informaron que Ramírez Majano se sometió al procedimiento abreviado, mecanismo legal mediante el cual aceptó los hechos imputados por el Ministerio Público. Tras la admisión de culpabilidad, el órgano jurisdiccional determinó continuar con el proceso correspondiente para individualizar la pena que deberá cumplir el encausado. El Poder Judicial indicó que la sentencia condenatoria será dada a conocer dentro de tres días.



Previamente, el Ministerio Público (MP) informó que llegó a un acuerdo con la defensa del imputado para que este admitiera su responsabilidad en el crimen, con el objetivo de obtener una reducción en la pena por el delito de asesinato. LA PRENSA conoció que, en el caso de Franklin Eduardo Ramírez Majano, la Fiscalía solicitó al juez una pena de 20 años de cárcel. Ramírez Majano, a quien la Policía vincula con la Mara Salvatrucha (MS-13), fue capturado el 17 de marzo en la colonia Brisas del Salto, en El Progreso, Yoro.

Así le quitaron la vida al abogado René Altamirano

El pasado 6 de febrero el acusado y un menor de edad se conducían en motocicletas mientras daban seguimiento al profesional del derecho. Las indagaciones señalan que aprovecharon el momento en que Altamirano se detuvo a comprar en una pulpería cercana a su bufete, ubicado en la 14 calle entre la 2 y 3 avenidas del barrio Medina de San Pedro Sula, para interceptarlo. En ese momento, el imputado presuntamente le disparó hasta causarle la muerte. Entre las pruebas presentadas por el Ministerio Público figuran videos que registran el recorrido que habrían realizado los presuntos sicarios desde El Progreso hasta el lugar donde ocurrió el crimen.

¿Quién era René Altamirano?