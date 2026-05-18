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En tres días dictarán sentencia contra Franklin Ramírez por la muerte del abogado René Altamirano

Franklin Ramírez reconoció su participación como autor material del asesinato del abogado René Altamirano Interiano durante una audiencia virtual de procedimiento abreviado

En tres días dictarán sentencia contra Franklin Ramírez por la muerte del abogado René Altamirano

La admisión de culpabilidad se dio ante un juez con jurisdicción nacional, y la sentencia será dictada en los próximos tres días, informaron autoridades judiciales.
SAN PEDRO SULA

Franklin Eduardo Ramírez Majano admitió este lunes, en audiencia de procedimiento abreviado, su participación en la muerte violenta del abogado René Altamirano Interiano.

Durante la audiencia, desarrollada vía virtual, el imputado reconoció su responsabilidad como autor material del crimen contra el profesional del derecho, hecho por el cual enfrentará una condena de entre 15 y 20 años de prisión.

Sicarios de la MS-13 mataron al abogado René Altamirano, según la Policía

Las autoridades judiciales informaron que Ramírez Majano se sometió al procedimiento abreviado, mecanismo legal mediante el cual aceptó los hechos imputados por el Ministerio Público.

Tras la admisión de culpabilidad, el órgano jurisdiccional determinó continuar con el proceso correspondiente para individualizar la pena que deberá cumplir el encausado. El Poder Judicial indicó que la sentencia condenatoria será dada a conocer dentro de tres días.

Previamente, el Ministerio Público (MP) informó que llegó a un acuerdo con la defensa del imputado para que este admitiera su responsabilidad en el crimen, con el objetivo de obtener una reducción en la pena por el delito de asesinato.

LA PRENSA conoció que, en el caso de Franklin Eduardo Ramírez Majano, la Fiscalía solicitó al juez una pena de 20 años de cárcel. Ramírez Majano, a quien la Policía vincula con la Mara Salvatrucha (MS-13), fue capturado el 17 de marzo en la colonia Brisas del Salto, en El Progreso, Yoro.

Algunos de los casos que representó el abogado René Altamirano

Así le quitaron la vida al abogado René Altamirano

El pasado 6 de febrero el acusado y un menor de edad se conducían en motocicletas mientras daban seguimiento al profesional del derecho.

Las indagaciones señalan que aprovecharon el momento en que Altamirano se detuvo a comprar en una pulpería cercana a su bufete, ubicado en la 14 calle entre la 2 y 3 avenidas del barrio Medina de San Pedro Sula, para interceptarlo. En ese momento, el imputado presuntamente le disparó hasta causarle la muerte.

Entre las pruebas presentadas por el Ministerio Público figuran videos que registran el recorrido que habrían realizado los presuntos sicarios desde El Progreso hasta el lugar donde ocurrió el crimen.

¿Quién era René Altamirano?

Altamirano fue abogado de Ramón Bertetty, imputado en el caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), y apoderado legal de la familia Handal.

También fue abogado defensor de Plutarco Ruiz, el hombre vinculado a la muerte de la Miss Honduras Mundo, María José Alvarado en Santa Bárbara en 2014, pero en 2017 renunció llevar su defensa.

Además de su carrera jurídica, René Altamirano tuvo participación activa en la política hondureña.

Fue candidato a diputado por el partido Libertad y Refundación (Libre) en las elecciones generales de 2013, representando al departamento de Cortés dentro del Movimiento M28. También se desempeñó como regidor en la municipalidad de San Pedro Sula.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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