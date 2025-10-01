Consternación en Cañaveral: jovencito muere ahogado en peligrosa poza

Cortés, Honduras

Un jovencito identificado como Arnold Serrano murió ahogado en la comunidad de Cañaveral, San Francisco de Yojoa, departamento de Cortés, el martes 30 de septiembre.

Según detalló en redes sociales La Prensa Santacruzana, el hondureño se lanzó a una poza conocida como La Delta, catalogada como una zona prohibida para bañarse debido a su profundidad y riesgos.

El patronato del barrio La Delta lamentó, a través de una publicación en Facebook, el deceso y envió un mensaje de condolencia a los familiares.

"Arnold no solo fue vecino, fue amigo, compañero y un ser humano que dejó huellas de cariño, respeto y amistad en cada persona que tuvo la dicha de conocerlo. Su partida deja un vacío imposible de llenar, pero también recuerdos imborrables que permanecerán en nuestros corazones. Nos unimos en oración para que Dios dé fortaleza a su familia en estos momentos tan difíciles y que el consuelo de la fe alivie este inmenso dolor", dice la publicación.