Administrador de Koriun en Santa Bárbara es enviado a Támara

TEGUCIGALPA, HONDURAS

García Ríos es acusado por los delitos de lavado de activos y asociación para delinquir en perjuicio de la economía y el orden público en el sonado caso de Koriun Inversiones.

El Poder Judicial informó este jueves que un juez en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dictó auto de formal procesamiento y prisión preventiva contra Juan Carlos García Ríos.

La medida fue impuesta luego de una audiencia inicial celebrada en los tribunales de Tegucigalpa, en la que el juez determinó que existen indicios suficientes que vinculan al imputado con transacciones irregulares detectadas en el Sistema Financiero Nacional.

De acuerdo con el requerimiento presentado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), García Ríos registra una desproporción patrimonial entre sus ingresos y los movimientos financieros, con un monto que asciende a 1,580,463.33 lempiras, dinero del cual no se acreditó procedencia lícita.

El acusado fue remitido al Centro Penitenciario Nacional de Támara, donde permanecerá bajo prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial.

La audiencia preliminar fue programada para el miércoles 3 de diciembre de 2025 a las 10:30 de la mañana.