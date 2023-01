Un éxito el aclamado torneo de golf 2023

SAN PEDRO SULA. El Hotel Real InterContinental fue el organizador de la esperada tercera edición del torneo de golf 2023, que reunió a más de 70 golfistas del país. El Club Campestre La Lima acogió la actividad, en una jornada de deportividad y amistad.

Después de un intenso día de juego, se definieron los ganadores, quienes se prepararon para celebrarlo en conjunto en las instalaciones del mencionado hotel sampedrano.

El área de la piscina fue escogido para entregar los premios de las distintas categorías: en Close to the pin fueron Julio Collier, Andrés Hawit y Mario Cerna. Asimismo, en Caballeros A, B y C los ganadores fueron Michele Pratts, Jorge Pitsikalis, Min Jae Kim, Cosman Mandujano, Árnold Antúnez, Andrés Ochoa, Nasry Handal, Carlos Martínez y Gilberto Rodríguez.