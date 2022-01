Tiktokers visionan ampliar su marca

San Pedro Sula. Reinventarse constantemente y su disciplina en la creación de contenidos digitales en la red social de TikTok ha logrado que los jóvenes Fredy Rodríguez, más conocido como “La bicha catracha” y Daniel López hoy tengan su propia línea de ropa y tienda.

La camisa de Frediel, Bichasshop y Catrachami son los emprendimientos que hasta ahora han desarrollado juntos los jóvenes y que sueñan con expandirlos en toda Honduras y a nivel internacional, ya que hasta ahora solo los promueven a Estados Unidos a través de Hondutienda.

Fredy y Daniel actualmente conquistan las redes sociales con sus diferentes contenidos humorísticos y de baile que son seguidos por miles de usuarios.

Proyección. Los jóvenes compartieron que este 2022 tienen muchos proyectos, pero lo más próximo en lo que se les verá es realizando un cambio en la creación de contenido en sus diferentes redes sociales.

“Nos enfocaremos en la creación de una serie, esto en el ámbito de la comedia, algo producido y de calidad” refirieron los tiktokers.

“El apoyo de artistas internacionales nos ha dado un poco de confianza en decir que estamos haciendo las cosas bien y que nos empujan a seguir adelante en este mundo de las redes sociales”, dijo López.

Para ellos, el reinventarse y hacer cosas diferentes cada día les ha sido de mucha utilidad en su crecimiento en esta era digital, puesto que han aprovechado cada etapa en el desarrollo de las redes sociales, en especial TikTok.

“No esperen ver al Fredy de sus inicios, cada día crecemos y evolucionamos, y ser una versión diferente no esta mal, porque ahora hacemos cosas mejores”, manifestó Rodríguez.

La espontaneidad y la creatividad han sido elementos clave que han estado presentes en el éxito del contenido de Rodríguez y López. Los jóvenes aseguran que aprovecharán la exposición y visibilidad que tienen en la actualidad en TikTok e Instagram para poder concretar sus sueños que hasta ahora han ido cumpliendo y en un futuro concretar el negocio y la marca con que anhelan establecerse.

Fredy y Daniel relataron que han hecho propio y filosofía de vida el dicho: “No aceptes críticas constructivas de alguien que no ha construido nada” para crecer en las redes sociales, ya que siempre hay malos comentarios que impulsan inseguridades en las personas.

“Yo en lo personal, me quedo siempre con lo bueno, no somos perfectos, no le vamos a caer bien a todo el mundo, pero disfruto de las buenas vibras de las personas que aceptan mi contenido y que disfrutan de mis ocurrencias día con día”, manifestó Rodríguez.

Altruismo. La influencia y la aceptación de los contenidos de Fredy y Daniel han hecho que los dos tiktokers se sumen a diferentes campañas sociales en apoyo a la niñez y población desfavorecida que siempre les pide de su apoyo en momentos críticos en sus redes sociales.

Recientemente, Fredy y Daniel apoyaron una jornada de amor organizada en las canchas de Sportmanía para favorecer con esos recursos a las personas que atraviesan una difícil situación de salud. “Desde que supimos que tenemos una voz en la sociedad siempre hemos tratado de ayudar o contribuir de una u otra forma, ya sea compartiendo un arte de beneficencia o dinero de nuestro bolsillo a las personas que lo necesitan; eso nos hace socialmente responsables y mostrar amor por el prójimo”, explicó Fredy.

Daniel y Fredy recalcaron que se sienten agradecidos con Dios y las miles de personas que los han apoyado y catapultado como tiktokers e influencers.

Fredy Rodríguez cuenta actualmente con más de 1.7 millones de seguidores en TikTok, 211 mil en Instagram y más de 103 mil seguidores en Facebook.

Daniel López cuenta con cerca de 43 mil seguidores en Instagram y más de 276 mil en TikTok.