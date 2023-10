La Orquesta Filarmónica de SPS realizará una gira por Europa

Pero Óscar y su querida FIL no conocen los límites, mientras se trabaje con disciplina y amor cualquier objetivo es alcanzable. Con este viaje a Europa, se convierten en la primera orquesta académica de Honduras en brindar un concierto por el Viejo Continente, además de ser la segunda de Centroamérica después de la Orquesta Filarmónica de Costa Rica.

1) ¿Quién lo inspira a convertirse en músico profesional y cómo fue ese comienzo?

Fue gracias a la visión de mi papá. Mi padre fue quien desde temprana edad logró ver mi talento. Él fue quien me inculcó estudiar música desde los 6 años de edad en la Escuela de Aplicación Musical, ya que él también fue músico. Así fue mi comienzo.

2) Por qué decidió fundar la FIL de SPS y con qué visión lo hizo?

La Filarmónica de SPS nace gracias a la iniciativa de algunos de los mejores músicos del país, lideradas por Óscar Barahona, con el objetivo de brindarle a la ciudad un referente cultural a nivel nacional, y un referente de Honduras a nivel internacional.

3) Actualmente, ¿cuáles son sus aspiraciones profesionales?

Seguir trabajando con disciplina y excelencia, con la confianza que trabajar de esta forma nos abrirá puertas a nivel nacional e internacional. Hay muchas personas que están viendo ya el trabajo de la orquesta. Más que todo con la expectativa de ver hacia donde Dios nos llevará.

La forma en la que trabajamos nos ha permitido tener invitaciones para Europa, el próximo año en Estados Unidos y Estambul, Turquía.

4) ¿Cuál es la diferencia entre una orquesta filarmónica, sinfónica y de cámara?

Una orquesta sinfónica es la que comprende tres familias de instrumentos: cuerda, viento y percusión. Asimismo, tienen más de 25 integrantes.

Mientras que en la orquesta filarmónica, la palabra “filarmónica” no tiene que ver con el número de integrantes ni con la cantidad de familia de instrumentos que tenemos, sino que esta palabra significa “amor a la música”. Antiguamente, esa palabra se refería a un grupo de músicos que amaba la música y lo hacían ad honorem.

En la época moderna se quiere igualar la palabra “filarmónica” y “sinfónica”, pero no tienen nada que ver. Esto quiere decir que una orquesta filarmónica puede ser sinfónica también, o viceversa.

Ya una orquesta de cámara no puede ser sinfónica porque esta trata de 20 músicos o menos, y aparte puede estar compuesta solo por cuerdas o vientos, pero no cumple con los requisitos para ser sinfónica.

5) Hace poco tuvieron una presentación artística en el Teatro José Francisco Saybe y en la Iglesia Espíritu Santo de la Colonia Jardines del Valle, en las cuales tenían como objetivo recaudar fondos para una gira internacional, ¿qué tal la aceptación del público?

Pues como siempre, los conciertos se han llenado. Gracias a Dios y al público porque han notado las diferencias de nuestros recitales. Lo más importante es que las personas están tomando en cuenta pagar por asistir a un concierto. Y esto no solamente es un fenómeno de nuestra orquesta, sino que es algo que ha abrazado a los demás artistas y orquestas de la ciudad.

6) Adentrándonos en la gira internacional, ¿dónde y cuándo será?

La gira por Europa se desarrollará en dos países, en España e Italia, del 8 al 18 de noviembre del presente año. Visitaremos ciudades como Murcia y Alicante en España, mientras en Italia será en Roma y Ciudad del Vaticano.

7) ¿Qué expectativas tienen con este acontecimiento?

Primero, que nuestra orquesta empiece a ser reconocida a nivel internacional. Vamos a estar en España e Italia, con el apoyo de la Embajada de Italia y de algunas alcaldías y ayuntamientos en el país vasco.

Esperamos que el público que nos visite se vaya complacido por el trabajo de una orquesta latinoamericana, que se den cuenta que en Honduras hay calidad; y no es común que pase esto, somos la segunda orquesta de Centroamérica en brindar un concierto en Europa.

8) ¿Cómo ha sido para usted y todo ese equipo que le rodea encontrar la forma de realizar esta gira?

Pues le diría que ha sido muy difícil, pero no lo ha sido. Gracias a Dios contamos con el apoyo de amistades, de amigos empresarios y empresas sólidas que nos han ayudado. Otra de las actividades que estamos haciendo es hacer talleres didácticos en escuelas bilingües, por ejemplo, tenemos dos conciertos en este mes en el María Auxiliadora y en La Salle. En estas presentaciones expondremos sobre los conceptos más importantes de la música, así como se mostrará parte del repertorio en Europa.

9) ¿Es la música académica una práctica elitista?

No, yo creo que los músicos en general venimos luchando desde abajo. Si usted me pregunta cuántos artistas en la actualidad han alcanzado la fama y pueden ganar cientos de miles de dólares en un concierto, la gran minoría. Si me tocara dar un porcentaje sería un 2 o 3 por ciento en el mundo.

La música es universal. Cualquier personas puede tener acceso a la música. Siempre será un tema de controversia el tema económico. Si a nosotros nos apoyara el Gobierno, como sucede en los países de primer mundo, a nosotros nos tocara dar los conciertos de gratis. Pero en este caso como la producción de un concierto no es barato, nos toca poner a la venta boletos con un precio en el cual podamos ganar y honrar el trabajo de los músicos, aparte de pagar el alquiler del teatro. A veces eso limita que una persona de escasos recursos pueda tener acceso a este tipo de eventos.

También es un tema de conciencia. Yo lo he visto de esta manera, si un boleto vale L500, algunas personas dicen que está caro, pero en gaseosas o comida rápida la gente gasta mucho dinero. Las personas deben saber que los artistas tenemos el derecho de vivir de una forma decente, por lo tanto, yo considero que el arte, si se contara con el apoyo del Estado, sería accesible para todos.

Yo siempre he pensado que si las grandes potencias del mundo invierten grandes cantidades en la música académica al año, nosotros nos deberíamos de preguntar si es algo bueno porque ellos lo hacen y están donde están.

10) ¿Qué mensaje le podría mandar a las autoridades públicas?

A las municipalidades, a la señora presidenta y a los diputados me gustaría decirles que la inversión en el arte es la mejor porque contribuye con el desarrollo intelectual, cultural y educacional para toda la población. Vuelve a los niños más interactivos porque desarrollan el lado psicomotriz del cerebro, y aparte de eso, es responsabilidad del Estado fomentar y financiar el arte con orquestas sinfónicas, orquestas de música, programas culturales en las escuelas públicas. Lamentablemente hay niños que nunca tendrán el acceso a un instrumento, y vale destacar que un instrumento está científicamente comprobado que puede cambiar vidas.