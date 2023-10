Escritora hondureña María Luisa Martínez presenta su libro “Ratoncito travieso”

En un evento celebrado en el Club Hondureño Árabe, la excatedrática de institutos como el San Vicente de Paúl y el José Trinidad Reyes, así como la Universidad Pedagógica presentó efusivamente su libro. Martínez brindó una entrevista a Diario La Prensa, en la cual respondió contundentemente las preguntas sobre su nueva creación.

1) ¿Cómo fue el proceso creativo del libro?

Todas las personas tenemos motivaciones en la vida que nos lleva a realizar algo. En mi caso, por tratarse de un sueño por mi carrera, me motivó un relato real de una de mis hijas que me contaba con gracia y detalles lo que estaba pasando en su vivienda al llegar un pequeño ratón. Esto me inspiró y me dije: “lo escribiré en forma de cuento”.

2) En su opinión, ¿cuál es la importancia de la literatura?

Creo firmemente, como maestra de Letras, que la literatura es un arma eficaz para el fortalecimiento de tantas habilidades intelectuales en los lectores, sobretodo desde la niñez: se produce un desarrollo mental asombroso.

3) ¿Qué dificultad se encontró con respecto al desarrollo de la obra?

Ninguna, siempre encontré personas que me apoyaron. La Academia Hondureña de la Lengua me dio un gran respaldo al editar el libro. Apenas hace unos días lo retiré de la imprenta y ya hay mucho interés entre niños, padres y docentes.