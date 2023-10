Roberto Elvir Zelaya, un arquitecto que embelleció la ciudad sampedrana

Hay algunas particularidades de mi vida que no son comunes acá, por ejemplo, ser la única persona que se ha graduado como arquitecto paisajista y que ha mantenido vida la profesión durante tantos años, desde 1967 hasta la fecha. Lo cual me ha dado la oportunidad de trabajar en diferentes campos como: el cultural, científico, urbanístico, arquitectónico y sociológico; más una especialidad en parques que me han permitido recorrer todo el territorio hondureño construyendo parques para ciudades importantes. Esa es mi principal característica profesional.

He visto las tragedias de SPS, como el huracán Fifi. Fue un desastre natural impresionante, yo trabajaba en la Municipalidad y me tocó asistir, y de igual forma el Mitch.

Nunca trabajé con los gobiernos nacionalistas, no fui del agrado de ellos, por lo tanto me sustituían. Entonces, solo puedo dar fe del trabajo de los alcaldes liberales.

Aparte, vi el desprendimiento de La Lima como municipio, al cual yo me oponía, pero no formaba parte de los encargados de tomar la decisión, aunque creo que no era el momento adecuado.

Yo inicié el proyecto del Jardín Botánico Pérez Estrada que ahora está en el Ocotillo, con la recuperación de un terreno municipal e invité a uno de los mejores botánicos del mundo. Cuando él vio el terreno me dijo: “Arquitecto, este es el único acueducto que queda en el Valle de Sula, de lo que era la flora en ese valle, ¡cuídelo!”. Se cuidó de alguna forma, pero el proyecto no continuó, ojalá se le dé la importancia que merece.

Cuando yo empecé esto en San Pedro Sula, habían unos siete barrios: El Benque, Guamilito, Medina, Concepción, Barandillas, y comenzaba el bulevar Lempira y atrás Paz Barahona. Creo que habían solo cinco o seis escuelas públicas. Lo que yo recomendaría es que se introduzca en las escuelas la cátedra de Ambiente y Ecología para poder conocer nuestro medio, mientras no lo conozcamos, no lo aprenderemos a respetar.

9) Evocando la nostalgia del SPS del ayer, ¿qué es lo que más extraña de antes?

La sociedad. Una sociedad en la que no había tantas diferencias. Claro, había pobres y ricos, pero no había ese exhibicionismo que ha roto las tradiciones y las culturas urbanas que se ha convertido en leyendas urbanas. Tengo que reconocer que el gran crisol de la ciudad nuestra lo hicieron dos institutos, el Instituto José Trinidad Reyes y el San Vicente de Paúl, ya después La Salle.

Todos esos muchachos que con la misma condición social crearon una sociedad heterogénea que ahora prevalece en SPS, pero también prevalecen las diferentes clases sociales que antes no existían y eso es lo que más extraño. Olvidar el pasado es como olvidar los apellidos de nuestros ancestros, no debemos ni podemos.

10) Para cerrar la entrevista, ¿qué mensaje le mandaría a la audiencia que ve esta entrevista?

Tenemos que vivir orgullosos de SPS porque esta ciudad ha sido particular. Aunque no tengamos un pasado glorioso, sí tuvimos a Cicumba que fue un cacique a la altura de Lempira y no lo hemos honrado. Hemos tenido personalidades en el desarrollo de esta ciudad. Hemos tenido momentos históricos que podrían ser estudiados y reconocidos.

Pero hay algo que no tenemos, y yo insisto mucho en ello; no tenemos nuestra historia escrita, no lo hay en SPS. Tenemos algunos documentos escritos por Gonzalo Luque y una historia de SPS escrita por Rodolfo Pastor. Una relación de cuentos en mis escritos. Pero no hay un texto que nos narre la evolución de esta ciudad desde su fundación hasta estos días.

Yo quiero invitar al señor alcalde Roberto Contreras, y a las fuerzas intelectuales de SPS para que la historia se escriba. Personas como yo podemos ayudar un poco, no quedamos muchos. Y los que quedan quedarán investigando y no es fácil conseguir los elementos históricos que haberlos relatado en vida.

Gracias sampedranos por escuchar mi consejo y gracias autoridades de esta ciudad. Gracias sampedranos por cuidar a SPS, ¡nuestra San Pedro Sula, nuestra ciudad!