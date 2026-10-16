Isabel Allende gana el Planeta dando "cierre" al universo de 'La casa de los espíritus'

EFE. La escritora chilena Isabel Allende ganó la 75.ª edición del Premio Planeta de Novela con "La hora antes del alba", una obra que retoma la historia iniciada en "La casa de los espíritus" (1982) y que recibió el galardón dotado con un millón de euros. La autora recibió el premio de manos de los reyes de España durante la ceremonia celebrada en Barcelona, donde aseguró que esta nueva novela constituye el cierre definitivo del universo narrativo que comenzó hace más de cuatro décadas. "Esta novela cierra el universo de La casa de los espíritus", afirmó Allende, considerada la escritora en español más leída del mundo. Para participar en el certamen, la autora presentó la obra bajo el seudónimo de Luz Ventura y con el título ficticio Los que faltan, manteniendo en secreto su identidad ante el jurado.

La hora antes del alba y el cierre de una saga

Allende explicó que desde la publicación de La casa de los espíritus en 1982 había recibido numerosos mensajes de lectores interesados en conocer qué ocurrió con Alba, la nieta de Clara del Valle, tras el final de la novela. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Según relató, sintió que ahora era el momento adecuado para regresar al personaje y ofrecer una conclusión a una historia que había permanecido abierta para muchos de sus seguidores. Durante su discurso, la escritora expresó su preocupación por el avance de corrientes autoritarias en distintas democracias y recordó el temor que vivió tras el golpe de Estado de 1973 en Chile, que finalmente la llevó al exilio. La autora, de 84 años, también confesó que nunca antes se había presentado a un concurso literario para evitar "la humillación de quedar en la cola", aunque reconoció que a su edad sentía que tenía "muy poco que perder". La trama de "La hora antes del alba" se desarrolla inmediatamente después del final de La casa de los espíritus y se suma a un universo literario en el que también figuran títulos como Hija de la fortuna (1999), Retrato en sepia (2000) y Mi nombre es Emilia del Valle (2025).

Sergio Hernández, finalista del Premio Planeta