Isabel Allende dice que si las cosas empeoran dejará USA: "No quiero vivir en dictadura"

Madrid

La chilena Isabel Allende, la escritora de habla de hispana más traducida y vendida del mundo, lamentó este miércoles el sentimiento "anti inmigración" que hay en Estados Unidos, país en el que reside desde hace décadas, y que en caso de que las cosas empeoren tendrá que irse porque no quiere "vivir en una dictadura".

En una multitudinaria rueda de prensa de presentación de su nueva novela, 'Mi nombre es Emilia Valle', Allende dijo que mientras pueda seguir viviendo en USA, lo hará, "pero si la cosa se pone de color de hormiga tendré que irme, no quiero vivir en una dictadura o con un gobierno autoritario, por eso me fui de Chile".

"No quisiera volver a tener que empezar de cero –añadió–, pero si llega el momento, lo haré: no me siento tan vieja".La escritora chilena denunció que el Gobierno de Donald Trump está deportando "a gente legal con papeles" e invitando como refugiados "a personas blancas de Sudáfrica que no escapan de nada pero son blancos", por una cuestión de "nacionalismo blanco cristiano muy peligroso y absurdo".

"A los latinoamericanos nos tratan de criminales y violadores en una generalización absurda; hay millones de inmigrantes en Estados Unidos que contribuimos con nuestros impuestos y nuestro trabajo", reivindicó.