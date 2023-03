Emma Mejía: “Cada vez son más las mujeres líderes”

SAN PEDRO SULA. Con más de 16 años de experiencia en múltiples empresas y funciones del marketing, Emma Mejía es una mujer que impulsa a otras a través de su liderazgo y profesionalismo.

La máster en Mercadeo y Negocios asegura que una de las cosas que más le gusta de su profesión es que “aunque mantiene sus fundamentos básicos, es completamente innovadora y nos permite echar a andar nuestra imaginación, comunicar mensajes, destacar productos o servicios conectando con la gente”.

Gracias a su talento, disciplina y pasión por este campo, Emma ha logrado expandir sus conocimientos y actualmente labora como directora de mercadeo en la prestigiosa Universidad Tecnológica de Honduras (UTH).

“Mientras me iba preparando en mi pregrado como estudiante en UTH, recibí la oportunidad de trabajar con su marca, después de haber laborado para dos grandes empresas en Honduras que me brindaron la base de experiencia; sin embargo, lo que aprendí en los salones de clases me permitió ese complemento académico que avala la experiencia”, indica.