El teatro y su influencia en el desarrollo social y cultural

Y de forma personal, “mis alegrías y tristezas, mis éxitos y fracasos, mis lágrimas y risas, la esperanza que me tocó compartir con muchos, y en un país como el nuestro, también la cruz que me tocó cargar”, expresó Manuel Bonilla, director de la Teatral Sampedrana.

ANÉCDOTAS

Las vivencias son parte de la realidad que arropa al teatro, a partir de ellas es posible comprender lo que conlleva su práctica, Waldina Bográn nos cuenta una reciente en la presentación de la obra “La sopera”, donde su personaje es el de una vieja cascarrabias, “me fui a poner la vacuna contra el covid en horas de la mañana.

No tuve ninguna reacción y me fui al ensayo. En una escena entra mi sobrino Paul Duvard y me abraza con mayor emoción que otros días. Me aprieta el brazo, vi luces y centellas, detuve el grito de dolor.