Diario LA PRENSA celebra 61 años de liderazgo y compromiso con Honduras

San Pedro Sula.

En un ambiente de alegría, compañerismo y gratitud a Dios, el equipo directivo y los colaboradores de Diario LA PRENSA celebraron una jornada de premios y festejo en honor al 61 aniversario del medio de comunicación más influyente de Honduras.

La celebración inició con una misa de acción de gracias oficiada por el padre Glenis Mejía en la Catedral Metropolitana San Pedro Apóstol, con el propósito de agradecer a Dios por la bendición de cumplir 61 años de fundación y por mantenerse como el diario líder del país, reconocido por su periodismo de calidad, valores y credibilidad, adaptado a las nuevas tecnologías de la información.

El sacerdote invitó a los presentes a continuar comunicando y educando con propósito y en defensa de la verdad. “Encomendemos siempre a Dios nuestros proyectos. Oremos para que cada uno siga ejerciendo su trabajo con vocación, para que la gloria de Dios se manifieste y sigamos cosechando buenos frutos”, expresó el padre Mejía.

Por su parte, Jorge Canahuati Larach, presidente de Grupo OPSA, al inicio del convivio en las instalaciones del diario líder, manifestó su agradecimiento al equipo de profesionales que día a día se esfuerza por mantener al pueblo hondureño bien informado, y expresó su orgullo por pertenecer a una marca líder durante tantos años.

Asimismo, Nelson García, jefe de Redacción, recordó con cariño a quienes han formado parte de LA PRENSA a lo largo de su historia, y celebró la evolución del medio y los retos superados año tras año.

“Con vigor debemos sacar esto adelante, siendo buenas personas y con optimismo. Me llena de felicidad ver que somos un grupo muy unido, una familia, y eso es muy significativo”, señaló García.