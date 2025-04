Daniel Ochoa anuncia concierto por sus 11 años de carrera artística

San Pedro Sula, Honduras

El evento promete ser una noche inolvidable para los seguidores del artista que han esperado el momento para reencontrarse con él. La gala contará con la apertura de la cantautora santabarbarense Astrid Madrid, quien fue semifinalista del programa internacional "Tengo Talento, Mucho Talento". Asimismo, la ganadora del segundo lugar de La Academia Angie Flores, tendrá su momento para unirse al escenario como invitada estelar para hacer la noche aún más vibrante.

“Este concierto no solo es un agradecimiento a mi público sampedrano por su amor y apoyo durante más de una década, también significa un nuevo comienzo para mí. Poder regresar a hacer lo que más amo luego de superar el año más difícil y desafiante que he vivido es definitivamente una victoria que he luchado y anhelado lograr. Celebrar esto con mi público, no tendrá precio. Quiero que sepan que nunca quise ausentarme y los he extrañado demasiado”, comentó Daniel, quien no suele referirse con frecuencia a su vida privada.

“Afortunadamente con la ayuda de Dios hemos podido reinventarnos para volver”, agregó.

De la misma manera, "La Voz romántica de Honduras" agregó que este regreso es posible gracias a las marcas patrocinadoras. “La respuesta de la empresa privada ha sido motivadora... quiero que recuerden a estas marcas como empresas que le están extendiendo la mano al desarrollo del arte, la cultura, el entretenimiento y que colaboran al desarrollo de la industria musical del país. Gracias también a Diario la Prensa porque siempre han estado presentes en mis presentaciones desde el año 2022", concluyó el artista.