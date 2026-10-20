Conferencia de Negocios Honduras 2026 reúne a empresarios y emprendedores

San Pedro Sula, Honduras. Con el objetivo de fomentar el crecimiento integral de empresarios y emprendedores, la Primera Iglesia Evangélica y Reformada (PIER), de San Pedro Sula celebró la Business Conference | Conferencia de Negocios Honduras 2026, un espacio de aprendizaje y reflexión enfocado en temas clave como las personas, los vínculos, la familia, la empresa y la construcción de un legado duradero.

La jornada contó con la participación del Dr. Mark Morrow, la escritora y pastora Pam Morrow, desde Estados Unidos. En el año 2001, fundaron la iglesia CrossWalk Church en Williamsburg, Virginia, la cual comenzó con 25 personas en la sala de su casa y ha crecido hasta convertirse en un ministerio multimunicipal que incluye una escuela primaria privada.

El evento también contó con la presencia de la Dra. Nery Núñez, de Honduras. Núñez es una destacada especialista hondureña en transformación humana, empresarial y organizacional, reconocida por su trayectoria de más de 20 años en el desarrollo de iniciativas sobre liderazgo, cultura corporativa y bienestar integral.

Es la CEO y cofundadora de UPPING LIFE Group, una organización de origen estadounidense enfocada en la economía del comportamiento y el bienestar financiero integral.

Los conferencistas compartieron experiencias, conocimientos y herramientas orientadas al desarrollo del liderazgo, la gestión empresarial y el fortalecimiento de las empresas familiares.

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De igual forma, los asistentes tuvieron la oportunidad de escuchar distintas perspectivas sobre la importancia de construir organizaciones sostenibles, promover relaciones saludables dentro de los equipos de trabajo y preparar a las futuras generaciones para asumir responsabilidades dentro de los negocios familiares.

El encuentro estuvo dirigido a emprendedores, empresarios, fundadores, ejecutivos, sucesores y líderes organizacionales, quienes encontraron en este espacio una oportunidad para ampliar conocimientos, fortalecer redes de contacto y reflexionar sobre el impacto que pueden generar más allá de los resultados financieros.