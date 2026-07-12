Así fue la juramentación de la nueva Junta Directiva del Usula Rotary Club

San Pedro Sula, Honduras.

El Usula Rotary Club celebró la juramentación de su nueva Junta Directiva para el período 2026-2027 en un acto solemne celebrado en el hotel Hilton, de la ciudad de San Pedro Sula.

Durante la ceremonia, se oficializó la elección de Carlos Antúnez Jr. como presidente del club, quien asumirá el liderazgo con el compromiso de fortalecer los proyectos de servicio comunitario y fomentar los valores rotarios de compañerismo, integridad y solidaridad.

La nueva directiva, integrada por destacados miembros de la comunidad, tiene como objetivo impulsar iniciativas que contribuyan al desarrollo social, educativo y cultural de la región, reafirmando el papel del Rotary como agente de cambio positivo.

El evento contó con la presencia de socios rotarios, invitados especiales y representantes de organizaciones aliadas, quienes celebraron este nuevo capítulo en la historia del Usula Rotary Club.