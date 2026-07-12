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Así fue la juramentación de la nueva Junta Directiva del Usula Rotary Club

El evento contó con la presencia de socios rotarios, invitados especiales y representantes de organizaciones aliadas.

  • Actualizado: 12 de julio de 2026 a las 17:54 -
  • Daniela Ramos
Así fue la juramentación de la nueva Junta Directiva del Usula Rotary Club

Carlos Antunez fue juramentado como presidente del Usula Rotary Club en San Pedro Sula para el período 2026-2027. Carlos Isaías Ortega, presidente saliente, dirigió la juramentación.

 Foto: Cortesía Club Rotario Usula.
San Pedro Sula, Honduras.

El Usula Rotary Club celebró la juramentación de su nueva Junta Directiva para el período 2026-2027 en un acto solemne celebrado en el hotel Hilton, de la ciudad de San Pedro Sula.

Durante la ceremonia, se oficializó la elección de Carlos Antúnez Jr. como presidente del club, quien asumirá el liderazgo con el compromiso de fortalecer los proyectos de servicio comunitario y fomentar los valores rotarios de compañerismo, integridad y solidaridad.

La nueva directiva, integrada por destacados miembros de la comunidad, tiene como objetivo impulsar iniciativas que contribuyan al desarrollo social, educativo y cultural de la región, reafirmando el papel del Rotary como agente de cambio positivo.

El evento contó con la presencia de socios rotarios, invitados especiales y representantes de organizaciones aliadas, quienes celebraron este nuevo capítulo en la historia del Usula Rotary Club.

Tulio Arnaldo Bueso asume la presidencia del Club Rotario San Pedro Sula 2026-2027
Durante el evento también se realizó la juramentación de las damas rotarianas.

Durante el evento también se realizó la juramentación de las damas rotarianas.

 (Foto: Cortesía Club Rotario Usula.)

La nueva Junta Directiva del Usula Rotary Club está integrada de la siguiente forma:

Presidente Electo: Carlos Antúnez

Secretario: Ramón Andrés González

Pro-Secretario:Juan Angel Arias Munguía

Tesorero: José Interiano Torre

Macero: Daniel Avilés

Comité de Proyectos: Allan Turcios

Comité de Membresía: Sergio Pineda

Comité de Nuevas Generaciones: Rosa María Melgar

Comité de Administración: Fany Herrera

Comité de Imagen Pública: María Luisa Fernández

El evento contó con la presencia de socios rotarios, invitados especiales y representantes de organizaciones aliadas, quienes celebraron este nuevo capítulo en la historia del Usula Rotary Club.

El evento contó con la presencia de socios rotarios, invitados especiales y representantes de organizaciones aliadas, quienes celebraron este nuevo capítulo en la historia del Usula Rotary Club.

 (Foto: Cortesía Club Rotario Usula.)

Un líder moderno que inspira simpatía y carisma

Con el nombramiento de Carlos Antunez Jr. como presidente electo de Usula Rotary Club para el período 2026-2027, la organización inicia una etapa marcada por un aire fresco, juvenil y renovador.

Antunez Jr. es reconocido por su trato siempre gentil, atento y caballeroso, atributos que acompañan su perfil de liderazgo y lo distinguen en cada encuentro.

Su presencia transmite modernidad, vibrando en un ambiente arrollador de simpatía y carisma que contagia a quienes lo rodean.

Durante la velada también se entregaron diferentes reconocimientos a caballeros ilustres del Club, entre ellos, a José Alberto Cárcamo, por su compromiso y constancia.

Durante la velada también se entregaron diferentes reconocimientos a caballeros ilustres del Club, entre ellos, a José Alberto Cárcamo, por su compromiso y constancia.

(Foto: Cortesía Club Rotario Usula.)

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Daniela Ramos
Daniela Ramos
daniela.ramos@laprensa.hn

Periodista multimedia, graduada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula. Con experiencia en periodismo de entretenimiento.

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