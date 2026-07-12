Así fue la juramentación de la nueva Junta Directiva del Usula Rotary Club

El Usula Rotary Club celebró la juramentación de su nueva Junta Directiva para el período 2026-2027 en un acto solemne celebrado en el hotel Hilton, de la ciudad de San Pedro Sula.
Durante la ceremonia, se oficializó la elección de Carlos Antúnez Jr. como presidente del club, quien asumirá el liderazgo con el compromiso de fortalecer los proyectos de servicio comunitario y fomentar los valores rotarios de compañerismo, integridad y solidaridad.
La nueva directiva, integrada por destacados miembros de la comunidad, tiene como objetivo impulsar iniciativas que contribuyan al desarrollo social, educativo y cultural de la región, reafirmando el papel del Rotary como agente de cambio positivo.
El evento contó con la presencia de socios rotarios, invitados especiales y representantes de organizaciones aliadas, quienes celebraron este nuevo capítulo en la historia del Usula Rotary Club.
La nueva Junta Directiva del Usula Rotary Club está integrada de la siguiente forma:
Presidente Electo: Carlos Antúnez
Secretario: Ramón Andrés González
Pro-Secretario:Juan Angel Arias Munguía
Tesorero: José Interiano Torre
Macero: Daniel Avilés
Comité de Proyectos: Allan Turcios
Comité de Membresía: Sergio Pineda
Comité de Nuevas Generaciones: Rosa María Melgar
Comité de Administración: Fany Herrera
Comité de Imagen Pública: María Luisa Fernández
Un líder moderno que inspira simpatía y carisma
Con el nombramiento de Carlos Antunez Jr. como presidente electo de Usula Rotary Club para el período 2026-2027, la organización inicia una etapa marcada por un aire fresco, juvenil y renovador.
Antunez Jr. es reconocido por su trato siempre gentil, atento y caballeroso, atributos que acompañan su perfil de liderazgo y lo distinguen en cada encuentro.
Su presencia transmite modernidad, vibrando en un ambiente arrollador de simpatía y carisma que contagia a quienes lo rodean.
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