Trump sobre Meghan Markle: "Creo que es muy agradable"

Reino Unido.

El presidente estadounidense, Donald Trump, rectificó el miércoles que nunca quiso ofender a la duquesa de Sussex.

Durante una entrevista con Piers Morgan para "Good Morning Britain", Trump aclaró que jamás habló en mal sobre la esposa del príncipe Harry, a quien había calificado de "desagradable" en una entrevista con el diario británico The Sun.

La ofensa se había debido a las críticas de la exactriz contra Trump cuando era aún candidato a la presidencia en 2016.

"No hablaba de ella. Dije que había sido desagradable conmigo", afirmó. Y agregó: "Creo que es muy agradable".

Trump reconoció que Meghan tiene derecho a tener sus propias opiniones sobre él, pero él no debería, como presidente de los Estados Unidos, decir cosas malas acerca de ella públicamente. "Está bien que yo no sea de su agrado", dijo. "No es bueno que yo sea desagradable con ella".

El mandatario también dijo haber hablando con Harry, "un tipo genial" y haberlo felicitado por el nacimiento de su hijo Archie Harrison cuando se vieron el lunes en el Palacio de Buckingham. Negando rumores según los cuales el príncipe se había mostrado frío, Trump aseguró que "no habría podido ser más simpático".

Meghan comentó sobre la candidatura presidencial de Trump en 2016 en The Nightly Show con Larry Wilmore, mucho antes de pensar en convertirse en duquesa. Durante la mencionada entrevista la ahora esposa de Harry dijo que consideraba mudarse definitivamente a Canadá si él ganaba, país donde filmaba Suits en ese momento.

"Realmente es el momento en el que me voy, ' Filmamos Suits en Toronto y quizás me quede en Canadá'", dijo. "Sí, por supuesto, Trump es divisivo, piensen solo en las votantes, ¿no? Creo que fue en 2012 que el Partido Republicano perdió el voto femenino por 12 puntos; es un número enorme y tan misógino como Trump.... No solo estás votando por una mujer si es Hillary [Clinton] porque es una mujer, pero ciertamente porque Trump ha hecho que sea fácil ver que realmente no quieres ese tipo de mundo que él está pintando.", apuntó Markle en ese entonces.