Presidente del CN, Tomás Zambrano se reúne con directivos de la CCIC en San Pedro Sula

Presidente del Congreo Nacional Tomás Zambrano y diputados de Cortés sostienen reunión con la junta directiva de la CCIC donde abordaron temas de interés para el Valle de Sula entre ellos la construcción de las represas, bordos, dragado de ríos y proyectos de infraestructura como el libramiento.

